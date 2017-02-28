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Компания «Сибирские блины» получила награду «Лучший бренд Кузбасса -2016»

Сегодня 09:15
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Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Сибирские блины

Компания «Сибирские блины» признана победителем регионального конкурса «Бренд Кузбасса» в номинации «Бренд Кузбасса-2016» в группе «Общественное питание».

Компания «Сибирские блины» второй год подряд становится победителем регионального конкурса «Бренд Кузбасса» в группе «Общественное питание». В этот раз в конкурсе приняли участие 84 организации Кемеровской области, специализирующиеся в разных отраслях.

Торжественное вручение наград лауреатам и победителям прошло 31 мая в зале Музыкального театра Кузбасса им. А. Боброва и совпало с празднованием 25-летия Кузбасской торгово-промышленной палаты.

«Нам приятно, что нас снова высоко оценивают эксперты. Очередная победа — это стимул для дальнейшего развития. Запросы клиентов растут, время диктует правила рынка, поэтому нам нужно работать на опережение, чтобы быть интересными и конкурентоспособными.

На сегодняшний день «Сибирские блины» — это около 100 торговых точек, 26 видов блинов с разнообразными сытными и сладкими начинками, 2 млн. 200 тыс. гостей и 2 млн. 600 тыс. проданных блинов в год. Мы стремимся соответствовать высоким требованиям рынка и удовлетворять самых взыскательных клиентов, прививая любовь к традициям русской кухни. Уже 13 лет нам это удаётся.

Наша сильная сторона в том, что мы не просто продаём продукцию, а готовим её на глазах у наших гостей, предлагая блины с пылу жару", — комментирует генеральный директор компании «Сибирские блины» Инна Трейго.

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