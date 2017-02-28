Компания «Сибирские блины» признана победителем регионального конкурса «Бренд Кузбасса» в номинации «Бренд Кузбасса-2016» в группе «Общественное питание».

Компания «Сибирские блины» второй год подряд становится победителем регионального конкурса «Бренд Кузбасса» в группе «Общественное питание». В этот раз в конкурсе приняли участие 84 организации Кемеровской области, специализирующиеся в разных отраслях.

Торжественное вручение наград лауреатам и победителям прошло 31 мая в зале Музыкального театра Кузбасса им. А. Боброва и совпало с празднованием 25-летия Кузбасской торгово-промышленной палаты.