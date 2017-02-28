Один из самых больших батутов в городе появился в парке развлечений «Мегалэнд»!
Батутный парк — это двухуровневый комплекс из множества батутных секций от миниатюрных, для самых маленьких прыгунов, до батутов олимпийского стандарта. Это один из самых внушительных и красочных детских батутов в городе, который доставит массу положительных эмоций юным посетителям.
Батутный парк представлен тремя площадками.
Самая крупная площадка — батутная арена. Это универсальный спортивно-развлекательный аттракцион, который понравится не только детям разных возрастов, но и взрослым! Любой посетитель старше 5 лет может посетить батутную арену в сопровождении взрослого.
Батут «Кенгуру» является еще одной площадкой батутного парка. На семейном аттракционе батут «Кенгуру» каждый сможет попробовать себя в роли воздушного гимнаста. Все батуты оснащены безопасными подтяжками, благодаря которым дети могут уверенно совершать прыжки любой сложности.
Надувной батут — огромный аттракцион, который невозможно пройти мимо! Аттракцион является безлимитным, если рост Вашего ребенка больше 90 см, то он может играть в надувном батуте весь день! Масса положительных эмоций, новые знакомства и многое другое ждет вашего ребенка на данном аттракционе!
Батутный — это не только развлекательный аттракцион! Это современная спортивная захватывающая площадка, которые запомнится надолго!
Ждем наших гостей каждый день с 10.00 до 22.00!
ТРЦ «Планета», 2 уровень. тел. 20−02−32.
megalandpark.ru
vk.com/megaland42
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