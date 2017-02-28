В ближайшие дни жители двух районов областного центра останутся без горячей воды.

С 16 июня начнётся ремонт оборудования в котельной № 18 в Рудничном районе. Горячую воду отключат в домах по улице Суворова. Ремонтные работы планируется завершить 26 июня, сообщает пресс-служба администрации Кемерова.

С 19 июня по 2 июля подача горячей воды будет приостановлена у потребителей Кировского района.

Это коснётся кварталов: 4, 5, 8А, «К», 6, 6А, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15.

Горячей воды также не будет у жителей улиц Черемховская, Аллейная, Попова, Александрова, Потёмкина, Севастопольская, Матросова, Боготольская, Леонова, Тайгинская, Гурьевская, Инициативная (нечётная сторона от дома № 1 до № 47; чётная сторона от дома № 2 до № 50А), Рекордная (нечётная сторона от дома № 1 до № 33А; чётная сторона от дома № 2 до № 16), Уральская (чётная сторона от дома № 2 до № 4), переулка Рекордный, переулка Ушакова.