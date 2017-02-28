Приобретение квартиры в браке вовсе не означает, что в случае развода жилплощадь придётся делить с супругом. Существуют ряд нюансов, которые необходимо знать.

Чтобы чётко обозначить, кому будет принадлежать квартира или другое недвижимое имущество после брака, следует заключить брачный договор.

Кроме того, разделить нельзя наследство. Оно является собственностью исключительно того человека, который его унаследовал. Независимо от семейного положения, наследник является единственным владельцем.

Однако существует ряд нюансов. Например, жене достался загородный дом от родителей. В процессе пользования этим имуществом муж внёс в дом значительные улучшения, благодаря чему, увеличилась стоимость объекта. Тогда при разделе имущества супруг может доказать, что потратил деньги, силы и время на модернизацию дома. В результате суд может выделить ему долю в этом загородном доме.

Также нельзя разделить при разводе подаренную недвижимость. Если в браке родители супруга подарили ему квартиру, в которой в дальнейшем проживали супруги, то в случае развода, такая недвижимость не будет пониматься, как совместное имуществом и не будет разделена.

Поэтому чтобы в случае развода не делиться недвижимостью с супругом, можно поступить следующим образом. Родители одного из супругов могут оформить право собственности на себя, а потом оформить договор дарения или завещание.