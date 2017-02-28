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В Новокузнецке пройдёт большой молодёжный фестиваль: когда и куда сходить

Известный новокузнечанин пробежит 230 километров из Кемерова в Новокузнецк

Сегодня 10:10
367
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВКонтакте

Чтобы поздравить Новокузнецк с 399-м Днём Рождения, ультрамарафонец Дмитрий Ерохин побежит от Кемерова до Новокузнецка.

230 километров спортсмен намерен преодолеть за 4 дня. Для этого ему придётся пробегать по шоссе примерно по 57 километров в сутки.

Стартует спортсмен от Главпочтамта в Кемерове 29 июня. К Новокузнецкому почтамту он прибудет 2 июля, рассказали «Вести-Кузбасс».

Дмитрий Юрьевич Ерохин — уроженец Новокузнецка, известный в России спортсмен. Увлёкся бегом в 26 лет и с тех пор стал известен по ультрамарафонам в пустыне Сахара, из Москвы в Сочи, на Иссык-Куле.

А в мае 2017 года Дмитрий преодолел 60-километровый марафон по склонам Эвереста.

Комментарии 2
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Ветер перемен...
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Стельки Шоль в помощь.
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...в рамках модернизации Почта России внедрила новый вид доставки - "бегун-ультрамарафонец"...
"Бегун-ультрамарафонец" - срочная доставка корреспонденции от Главпочтампа до Главпочтампа.
Также будет использоваться тариф - "бегун-ультрамарафонец плюс" - с безостановочным бегом на 230 км
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