Чтобы поздравить Новокузнецк с 399-м Днём Рождения, ультрамарафонец Дмитрий Ерохин побежит от Кемерова до Новокузнецка.
230 километров спортсмен намерен преодолеть за 4 дня. Для этого ему придётся пробегать по шоссе примерно по 57 километров в сутки.
Стартует спортсмен от Главпочтамта в Кемерове 29 июня. К Новокузнецкому почтамту он прибудет 2 июля, рассказали «Вести-Кузбасс».
Дмитрий Юрьевич Ерохин — уроженец Новокузнецка, известный в России спортсмен. Увлёкся бегом в 26 лет и с тех пор стал известен по ультрамарафонам в пустыне Сахара, из Москвы в Сочи, на Иссык-Куле.
А в мае 2017 года Дмитрий преодолел 60-километровый марафон по склонам Эвереста.
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