Кирилл Капризов признан лучшим молодым игроком года на European Hockey Awards.

Этот конкурс проводит Ассоциация европейских клубов. На звание лучшего игрока, кроме Капризова, претендовали Джоэль Эрикссон-Эк из «Фэрьестада», новичок «Салавата Юлаева» Доминик Кубалик, Оскар Линдблом из «Брюнаса», а также голкипер ЦСКА Илья Сорокин. Об этом сообщает championat.com.

В сезоне-2016/17 воспитанник новокузнецкого «Металлурга» в составе сборной России завоевал бронзу молодёжного чемпионата мира. Он набрал 12 очков в семи матчах. В 54 играх за «Салават Юлаев» Капризов отметился 45 очками.