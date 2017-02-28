Кирилл Капризов признан лучшим молодым игроком года на European Hockey Awards.
Этот конкурс проводит Ассоциация европейских клубов. На звание лучшего игрока, кроме Капризова, претендовали Джоэль Эрикссон-Эк из «Фэрьестада», новичок «Салавата Юлаева» Доминик Кубалик, Оскар Линдблом из «Брюнаса», а также голкипер ЦСКА Илья Сорокин. Об этом сообщает championat.com.
В сезоне-2016/17 воспитанник новокузнецкого «Металлурга» в составе сборной России завоевал бронзу молодёжного чемпионата мира. Он набрал 12 очков в семи матчах. В 54 играх за «Салават Юлаев» Капризов отметился 45 очками.
Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.
Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.