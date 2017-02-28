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В Новокузнецке пройдёт большой молодёжный фестиваль: когда и куда сходить

Воспитанник новокузнецкого «Металлурга» признан лучшим игроком года

Сегодня 10:13
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Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
hcgreen.ru

Кирилл Капризов признан лучшим молодым игроком года на European Hockey Awards.

Этот конкурс проводит Ассоциация европейских клубов. На звание лучшего игрока, кроме Капризова, претендовали Джоэль Эрикссон-Эк из «Фэрьестада», новичок «Салавата Юлаева» Доминик Кубалик, Оскар Линдблом из «Брюнаса», а также голкипер ЦСКА Илья Сорокин. Об этом сообщает championat.com.

В сезоне-2016/17 воспитанник новокузнецкого «Металлурга» в составе сборной России завоевал бронзу молодёжного чемпионата мира. Он набрал 12 очков в семи матчах. В 54 играх за «Салават Юлаев» Капризов отметился 45 очками.

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