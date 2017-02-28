У Красноярска появился собственный бренд. Разработчики уверены — теперь иностранцы будут считать его самым большим городом в центре России.

«Россия вокруг нас» — так звучит новый бренд Красноярска, пишет «Проспект Мира». Как поясняют авторы, сейчас Красноярск не имеет своей фишки: город одинаково не знают и москвичи, и иностранцы. А сибиряки считают его просто «соседом на Енисее».

Но есть у города важная особенность — географически он находится в центре России. И на этом разработчики решили сыграть:

«Мы живём в середине самой большой в мире страны. Сложно представить пространство вокруг нас. До крупных городов по 1 000 км на машине, до Москвы и Владивостока — по 5 часов на самолете. Именно этот факт удалённости можно использовать для создания бренда Красноярска, опираясь на географию, историю и вклад региона в богатство России»,

Авторы проекта надеются: теперь Красноярск станет для иностранцев самым большим городом в середине России, москвичи будут говорить: «Это точно не Краснодар, они в центре страны», а сибиряки: «Во, красноярцы… обнаглели».

Добавим, слоган «Россия вокруг нас» не участвует в конкурсах и не является предложением. Авторы хотят использовать его как основу для дальнейшей разработки бренда города.