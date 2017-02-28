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Новый бренд Красноярска бросил вызов всей Сибири

Сегодня 11:10
1427
Автор:
Татьяна Жукова
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
prmira.ru, akwrest.ru

У Красноярска появился собственный бренд. Разработчики уверены — теперь иностранцы будут считать его самым большим городом в центре России.

«Россия вокруг нас» — так звучит новый бренд Красноярска, пишет «Проспект Мира». Как поясняют авторы, сейчас Красноярск не имеет своей фишки: город одинаково не знают и москвичи, и иностранцы. А сибиряки считают его просто «соседом на Енисее».

Но есть у города важная особенность — географически он находится в центре России. И на этом разработчики решили сыграть:

«Мы живём в середине самой большой в мире страны. Сложно представить пространство вокруг нас. До крупных городов по 1 000 км на машине, до Москвы и Владивостока — по 5 часов на самолете. Именно этот факт удалённости можно использовать для создания бренда Красноярска, опираясь на географию, историю и вклад региона в богатство России»,

Авторы проекта надеются: теперь Красноярск станет для иностранцев самым большим городом в середине России, москвичи будут говорить: «Это точно не Краснодар, они в центре страны», а сибиряки: «Во, красноярцы… обнаглели».

Добавим, слоган «Россия вокруг нас» не участвует в конкурсах и не является предложением. Авторы хотят использовать его как основу для дальнейшей разработки бренда города.

Комментарии 6
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Сталин
2 7
с этого и начинается сепаратизм
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житель
1 0
так надоело подмечать и замечать всякую дрянь, но вопрос сам задается, разработчики лого сами то видели какая ботва вышла? или тупо бабло попилили? склоняюсь ко второму варианту
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вся сибирь
1 3
ой што ж делать теперь вах-вах здаёмса
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Ветер перемен...
8 3
Новокузнецк находится в середине континента. Наш бренд: Разрезы вокруг нас! Хрен до нас доберешься!
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бродяга
0 0
с этого и начинается сепаратизм
Не помню кто сказал на Западе: " Раздавить РФ экономически не проблема. Вопрос что потом делать с полудикими бандустанами,с нищим населением ,неадекватными правителями и ржавыми ракетами

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