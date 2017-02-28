Ночной Новокузнецк будет светлее.

В разных районах города идут работы по освещению улиц. Тёмных улиц станет меньше в Кузнецком и Орджоникидзевском районах, пишет novokuznetsk.su.

В ближайшее время монтажные работы начнутся на улицах Одесская, Молодёжная и Геологическая. На Херсонской уже начали монтировать опоры освещения.

Деньги на установку освещения выделила компания «Русал» в рамках соглашения с областной администрацией.