В Новокузнецке тёмных улиц станет меньше
Сегодня 10:59
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Ночной Новокузнецк будет светлее.
В разных районах города идут работы по освещению улиц. Тёмных улиц станет меньше в Кузнецком и Орджоникидзевском районах, пишет novokuznetsk.su.
В ближайшее время монтажные работы начнутся на улицах Одесская, Молодёжная и Геологическая. На Херсонской уже начали монтировать опоры освещения.
Деньги на установку освещения выделила компания «Русал» в рамках соглашения с областной администрацией.
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