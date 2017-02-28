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В Новокузнецке тёмных улиц станет меньше

Сегодня 10:59
259
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
media.vneec.gov.vn

Ночной Новокузнецк будет светлее.

В разных районах города идут работы по освещению улиц. Тёмных улиц станет меньше в Кузнецком и Орджоникидзевском районах, пишет novokuznetsk.su.

В ближайшее время монтажные работы начнутся на улицах Одесская, Молодёжная и Геологическая. На Херсонской уже начали монтировать опоры освещения.

Деньги на установку освещения выделила компания «Русал» в рамках соглашения с областной администрацией.

Комментарии 1
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житель
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2016 год. Казань. Освещенность улиц города составила 98% (считаю что к такому стремится нужно как минимум)
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