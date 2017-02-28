Политолог Олег Матвейчев, по некоторым данным один из ответственных за внутреннюю политику в администрации президента, в своём ЖЖ внезапно выдал пост о политической обстановке в Кузбассе и своём тёзке и земляке Олеге Мальцеве.

Матвейчев считает, что Олег Мальцев для Кузбасса — это курс на модернизацию региона. Напомним, Олег Мальцев на прошлой неделе презентовал свою программу «Кузбасс-2020», в которой подробно рассказал о планомерной работе и изменению экономической политики региона. Некоторых читателей удивило, что Мальцев, являясь единороссом, смело заявил о необходимости изменений. На эту же тему рассуждает и политолог Олег Матвейчев, считая, что Мальцев «задаёт многообразие трендов в общественно-политической жизни страны и Кемеровской области».

«По словам одного из журналистов НТВ, выходца из Новокузнецка, который снимал обращение Усманова к Навальному, Алишера Бурхановича подстегнуло это сделать обращение в интервью РБК Олега Мальцева к членам партии „Единая Россия“ начать диалог с Навальным. То есть Кузбасс снова в центре событий новой эры Российской Федерации, и мы с вами снова производим на свет лидера по уровню влияния и авторитету не меньше чем когда-то был Аман Гумирович», — пишет Матвейчев.

Сегодняшняя власть не привыкла и даже не приемлет полутонов — для неё есть только два цвета — чёрный (оппозиция) и белый (свой). Обнародовав программу, единоросс Мальцев озадачил многих однопартийцев. По сути, он идёт в разрез с партией, а значит он — оппозиция.

«Мне думается, что Мальцев — это не оппозиция, Мальцев — это модернизация! Какого лидера правящей партии вы бы хотели видеть у себя в стране, того, который дебатирует, открыто с оппозиционерами отстаивая интересы большинства или того, кто до такой степени важен и не понятно за счёт чего, а наверное за счёт кого, что даже не хочет комментировать собранные про себя материалы, пускай и слабо доказательные, а заставляет это делать другого? Вот и настало время „Единой России“ задействовать скрытый или свой спящий потенциал в виде своих сторонников, количество которых превышает два миллиона человек», — пишет Олег Матвейчев.

Олег Матвейчев косвенно упрекнул Генсека «Единой России» Сергея Неверова, за то, что тот «до сих пор не высказал свою позицию по отношению к Мальцеву», «значит, судьба родного региона его мало интересует, так же как и наших депутатов от Кемеровской области в Государственной Думе» — делает вывод политолог.

«Наш Кузбасс можно сравнить с поездом, у которого колёсные пары предназначены ездить по колее шириной 700 мм, а весь мир уже давно и вся страна ездит по колее 900 мм. И программа развития Кемеровской области „Кузбасс-2020“ позволяет нашему поезду „переобуться“ в комфортных для себя сервисных условиях. В отличие от наших ручных партий системной и внесистемной оппозициях, которые предлагают разобрать старые рельсы полностью без замены колесных пар на новые», — пишет Матвейчев.

Словом, известный политолог из путинского пула считает Мальцева достойной альтернативой Аману Тулееву. Выбор в пользу Олега Мальцева позволит, сыграть в «накат».

«„Накат“ — это когда один шар стоит в зоне лузы, так называемая „подставка“ и при ударе битка для забития этого шара, его необходимо накатить так, чтобы он в точности встал на место забитого шара, для того, чтобы дальше можно было играть в том же сценарии. Если шар деформирован или создан в другой среде с другим качеством, то сыграть подставку для продолжения игры будет практически невозможно», — подытожил Олег Матвейчев.

Добавим, накануне в СМИ появилась информация, что Аман Тулеев вернулся из Германии, где проходил лечение. Пресс-секретарь губернатора сообщил, что Тулеев в отпуске до конца недели.