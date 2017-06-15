Инструктор по плаванию рассказала ВашГород.ру, как новичку научиться держаться на воде.

Где учиться

Оптимальный вариант для неумеющего плавать — это занятия в бассейне с тренером, сообщила инструктор по спорту регионального центра подготовки по адаптивным видам спорта «Запсибовец» в Новокузнецке Наталья Поземнова.

Освоить этот навык можно и на водоёмах, но только после официального открытия купального сезона. И хотя на оборудованном пляже присутствуют спасатели, лучше учиться плаванию не в одиночку, а в компании друга.

«Очень важно, чтобы течение у водоёма либо было минимальным, либо вообще отсутствовало. У нас на Томи оно сильное, и пловца может попросту унести в другую сторону. Это может быть опасно для новичка», — рассказала Наталья Поземнова.

Среди водоёмов для обучения неплохо подходят озёра и моря. У последних высокая плотность воды, и новичок быстро сможет держаться на плаву. Однако лучше держаться на мелководье — достаточно глубины по пояс.

Как учиться

В бассейне новичков сначала учат правильному дыханию, затем лежанию на воде. Потом подключают работу ног, следом рук. И только после успешного освоения предыдущих этапов можно делать всё в комплексе.

Если вы будете учиться без инструктора и на водоёме, правила немного меняются. Первым делом на пляже нужно привыкнуть к температуре воды. Для этого надо слегла окунуться в водоём, омыть тело, присесть.

Очень важно проверить глубину. Начинать обучение будем с лежания на воде, поочерёдно на груди и на спине, с раскинутыми в разные стороны руками и ногами («звёздочка»).

Когда всё получилось, снова ложимся, но уже с вытянутыми вперёд руками. В таком положении болтаем ногами вверх-вниз с вытянутым носком, не задействуя рук. Пробуем немного проскользить по воде.

Делаем вот такие движения ногами.

Если это хорошо получается, подключаем работу рук. Делать это можно несколькими способами: «вразмашку» (также это называют мельницей), а также брассом.

Новичку больше подойдёт плавание в размашку — оно проще. По сути, это практически тот же стиль плавания кроль, но не надо опускать лицо в воду.

Делаем такие движения руками, но не опуская лицо в воду.

Если получилось плавание в размашку, можно выбрать стиль по вкусу.

Можно оставить всё как есть, или выбрать, например, брасс. Во время него ноги как бы отталкиваются от воды по горизонтали, а руки делают «раздвигающие» движения.

Техника плавания брассом.

Также можно совмещать два стиля — например, работать руками как в брассе, ногами — как в кроле.

Важный момент — правильное дыхание. Во время плавания оно должно быть ровным и размеренным. В некоторых стилях плавания лицо опускают в воду, и новичкам также стоит это попробовать (если он, конечно, не сильно грязный водоём).

Вот как это делать: сначала мы вдыхаем через рот, затем опускаем лицо в воду и выдыхаем через нос. Задерживаем дыхание, а затем, когда вновь поднимаем лицо, снова набираем воздуха через рот. И так далее. Если правильно выполнять эти советы, вода не попадёт в нос.

При этом желательно, чтобы были очки на глазах, особенно если это не в бассейне, так как в водоёме при открытии глаз вы ничего не увидите, вода мутная.

Если вы плаваете без очков, привыкайте, что вода может попасть в глаза. В этом случае не надо их тереть: стоит просто проморгаться. Но если водоём грязный, то лучше вообще не плавать в размашку, чтобы не допустить лишних брызг, и не опускать лицо в воду.

Не рискуем собой

Ключевая роль в плавании — не бояться глубины. Если вы заплыли далеко, никогда не ищите ногой дно.

Бывает, что человек хорошо плывёт, но вдруг решает проверить глубину. Когда он осознаёт, что под ним ещё несколько метров воды, начинает паниковать. Порой даже те, кто умеет плавать, начинают барахтаться и тонуть.

«Плывём по своим силам. Оцениваем, какое расстояние можем преодолеть, достигаем его, отдыхаем и восстанавливаем дыхание. Затем можно направляться обратно. Есть такой термин — „уставший пловец“. Даже опытный спортсмен, если не рассчитал свои силы и уплыл далеко, может устать, у него начинается гипоксия, может наглотаться воды», — объясняет Наталья Поземнова.

Особенно это актуально для солнцепёка — человеку может стать плохо в воде, что крайне опасно. Поэтому важно следить за своим самочувствием на пляже и не рисковать жизнью.

Иногда во время плавания возникают непредвиденные ситуации — например, судорога икры или стопы. Если это случилось с вами, постарайтесь как можно скорее выйти из воды. Чтобы прошла судорога икры, ущипните несколько раз голень, до боли.

Когда сводит стопу, потянуть пальцы ноги на себя.

Обычно судорога происходит от перенапряжения мышц, но большую роль играет и питание. Такое часто происходит у детей из-за нехватки кальция.