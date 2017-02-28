Дело о смертельной аварии, участником которой стал экс-глава ГИБДД Кузбасса Юрий Мовшин, выходит на финишную прямую.

Сегодня, 15 июня, первый заместитель прокурора области Владимир Сыроватко утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о дорожно-транспортном происшествии, унёсшем жизни четырёх женщин, — сообщили в прокуратуре Кемеровской области.

Как ранее писал ВашГород.ру, трагедия случилась 23 апреля 2016 года. На 26 километре автодороги «Кемерово-Яшкино-Тайга» столкнулись автомобили «Тойота Ленд Крузер 200», которым управлял Мовшин, и «Тойота Премио», в которой было пять человек.

В результате ДТП две пассажирки «Тойоты Премио» погибли на месте, две другие скончались в больнице. Юрию Мовшину предъявили обвинение по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Во время предварительного расследования были проведены судебно-автотехнические, медицинские экспертизы, следственный эксперимент, проверки показаний на месте, очные ставки.

После того, как обвиняемому вручат копию обвинительного заключения, дело передадут в Кемеровский районный суд для рассмотрения по существу.

За совершение этого преступления предусмотрено до 7 лет лишения свободы с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет.