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Уголовное дело о ДТП с Юрием Мовшиным направят в суд

Сегодня 11:29
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Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
novved.ru

Дело о смертельной аварии, участником которой стал экс-глава ГИБДД Кузбасса Юрий Мовшин, выходит на финишную прямую.

Сегодня, 15 июня, первый заместитель прокурора области Владимир Сыроватко утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о дорожно-транспортном происшествии, унёсшем жизни четырёх женщин, — сообщили в прокуратуре Кемеровской области.

Как ранее писал ВашГород.ру, трагедия случилась 23 апреля 2016 года. На 26 километре автодороги «Кемерово-Яшкино-Тайга» столкнулись автомобили «Тойота Ленд Крузер 200», которым управлял Мовшин, и «Тойота Премио», в которой было пять человек.

В результате ДТП две пассажирки «Тойоты Премио» погибли на месте, две другие скончались в больнице. Юрию Мовшину предъявили обвинение по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Во время предварительного расследования были проведены судебно-автотехнические, медицинские экспертизы, следственный эксперимент, проверки показаний на месте, очные ставки.

После того, как обвиняемому вручат копию обвинительного заключения, дело передадут в Кемеровский районный суд для рассмотрения по существу.

За совершение этого преступления предусмотрено до 7 лет лишения свободы с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет.

Комментарии 1
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Дон Хенаро 43080
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Если бы это был не Мовшин, а простой человек то он бы уже досиживал свой срок....а его дело все никак в суд передать не могут....
По-моему тут уже всем ясно какое будет решение "суда" )))))
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