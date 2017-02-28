В рубрике «Вопрос дня» новокузнечанка Ольга М. спрашивает, где есть шанс найти подходящую работу.

«Так вышло, что мне пришлось уйти со старой работы. Занимаюсь поиском новой, но пока безуспешно. Родные советуют встать на учёт в Центре занятости, но я сомневаюсь, слышала от друзей, что там нормальной работы нет, зато надо постоянно на какие-то собрания ходить. Это правда так, или лучше всё-таки встать на учёт? Кто-нибудь вообще находил работу через Центр занятости?»

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