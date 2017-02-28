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Где искать работу, в Центре занятости или самому — вопрос дня

Сегодня 12:12
75
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру

В рубрике «Вопрос дня» новокузнечанка Ольга М. спрашивает, где есть шанс найти подходящую работу.

«Так вышло, что мне пришлось уйти со старой работы. Занимаюсь поиском новой, но пока безуспешно. Родные советуют встать на учёт в Центре занятости, но я сомневаюсь, слышала от друзей, что там нормальной работы нет, зато надо постоянно на какие-то собрания ходить. Это правда так, или лучше всё-таки встать на учёт? Кто-нибудь вообще находил работу через Центр занятости?»

Если вы хотите, чтобы ваш вопрос попал в рубрику, присылайте его нам на почту news@vashgorod.ru или в «предложку» нашей группы во «ВКонтакте» с пометкой «Вопрос дня».

Комментарии 3
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Саня
2 0
Центр занятости - пристанище отчаявшихся
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Читатель
2 0
Все их вакансии ежедневно обновляются на сайте. Смысл вставать на учет и ходить по их направлениям?
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Я
0 0
Ищите по знакомым, хорошие вакансии туда не доходят!
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