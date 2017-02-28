Картина Бориса Хлебникова «Аритмия» получила Гран-при кинофестиваля «Кинотавр».

Одну из ролей в ней сыграл художественный руководитель кемеровского театра «Ложа» Сергей Наседкин.

Гран-при фестиваля жюри присудило фильму «Аритмия» единогласно. По словам председателя жюри Евгения Миронова, такое происходит нечасто, пишет ИА Регнум.

Фильм рассказывает о враче скорой помощи Олеге и его отношении к работе. Пока Олег спасал других, жена отчаялась и решила подать на развод, а в больнице появился новый начальник, который печётся только о статистике и правилах.

Кемеровчанин Сергей Наседкин исполнил роль водителя в экипаже скорой помощи.

О как! И это здорово! Здорово, что жизнь свела меня с этими замечательными людьми, — прокомментировал кемеровский актёр сообщение о награде фильма.

В российский прокат «Аритмия» выйдет в сентябре.