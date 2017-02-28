Картина Бориса Хлебникова «Аритмия» получила Гран-при кинофестиваля «Кинотавр».
Одну из ролей в ней сыграл художественный руководитель кемеровского театра «Ложа» Сергей Наседкин.
Гран-при фестиваля жюри присудило фильму «Аритмия» единогласно. По словам председателя жюри Евгения Миронова, такое происходит нечасто, пишет ИА Регнум.
Фильм рассказывает о враче скорой помощи Олеге и его отношении к работе. Пока Олег спасал других, жена отчаялась и решила подать на развод, а в больнице появился новый начальник, который печётся только о статистике и правилах.
Кемеровчанин Сергей Наседкин исполнил роль водителя в экипаже скорой помощи.
О как! И это здорово! Здорово, что жизнь свела меня с этими замечательными людьми, — прокомментировал кемеровский актёр сообщение о награде фильма.
В российский прокат «Аритмия» выйдет в сентябре.
Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.
Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.