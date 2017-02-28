В Новокузнецке открылись первые пляжи
Сегодня 13:04
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Любители отдыха у воды уже сегодня смогут искупаться и позагорать.
В эксплуатацию приняты пляжи «Водный», «Черемушки» и места массового отдыха у воды «Шале» и «Черемушки -1», сообщает novokuznetsk.su с ссылкой на управление «Защита населения и территории».
Отмечается, что специалисты обследовали территорию пляжей, а также очистили акватории рек Кондома и Томь, установили предупреждающие знаки о границах заплыва, оборудовали спасательный пост.
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