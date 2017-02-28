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В Новокузнецке открылись первые пляжи

Сегодня 13:04
541
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
novokuznetsk.su

Любители отдыха у воды уже сегодня смогут искупаться и позагорать.

В эксплуатацию приняты пляжи «Водный», «Черемушки» и места массового отдыха у воды «Шале» и «Черемушки -1», сообщает novokuznetsk.su с ссылкой на управление «Защита населения и территории».

Отмечается, что специалисты обследовали территорию пляжей, а также очистили акватории рек Кондома и Томь, установили предупреждающие знаки о границах заплыва, оборудовали спасательный пост.

Комментарии 11
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солнышко
11 8
пляж подразумевает под собой общественное место отдыха у воды.все перечисленные выше места - это места сборища алкосексопатов и прочих сливок общества.любая.уважающая себя женщина никогда не станет принимать солнечные ванны в таком окружении.тем более .не появится там с детьми.Новокузнецк-самое дно кузнецкого угольного лужиэ
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вода
0 6
купайтесь.моя температура 16С у меня дизентерия и отравления солями тяжелых металлов
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травка
0 0
шашлык вчера не только лаял
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дождик
0 0
так это из-за меня у воды неприятности
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спирт
0 0
не бойтесь.я сглажу все ваши неприятности
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Mugler
1 3
Загорать вообще вредно, особенно в таком неэкологичном регионе как наш
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y
0 0
Так пляжи платные или бесплатные?
Если чиговникам мзду не дали то бесплатные?
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?
0 0
Разве в городе еще есть дегенераты, которые купаются у нас на Томи? В этой помойке?
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