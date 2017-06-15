Он умер на 89-ом году жизни.
Сердце народного артиста СССР остановилось 15 июня в 6:00.
Зимой Алексей Баталов сломал ногу, в феврале ему сделали операцию. Всё это время артист находился в больнице. 14 июня к нему в палату приходил священник — актёр причастился, сообщает «РГ».
По словам друга Баталова, актёра Владимира Иванова, Алексей Владимирович умер тихо во сне — вечером лег спать, а утром просто не проснулся.
Алексей Баталов родился в 1928 году во Владимире в театральной семье. Впервые вышел на сцену во время войны — в эвакуации в Бугульме. Там его мать организовала театр. В 1950-м в Москве окончил Школу-студию МХАТ. На экранах дебютировал в 1944 году эпизодом в драме Арнштама о Космодемьянской «Зоя», где сыграл одноклассника героини. Поставил три картины как режиссёр.
Известность актёру принесли роли в фильмах «Дело Румянцева», «Летят журавли», «Москва слезам не верит».
Звание Народный артист СССР получил в 1976 году, в 1989-м был удостоен звания Герой Социалистического Труда.
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Но человек безусловно был хороший.
Вечная память Великому Актёру!
Посмотри сегодня на Боярского, вот это как раз тот случай, когда кто-то живет за счет "совдеповских заслуг". Не говорю, что это плохо, но смотреть тошно на его жалкую физиономию, когда он кривляется ради гонораров.
Не сломал бы ногу и жил бы дольше.
Жаль.
Не сломал бы ногу и жил бы дольше.
Жаль.