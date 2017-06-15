Он умер на 89-ом году жизни.

Сердце народного артиста СССР остановилось 15 июня в 6:00.

Зимой Алексей Баталов сломал ногу, в феврале ему сделали операцию. Всё это время артист находился в больнице. 14 июня к нему в палату приходил священник — актёр причастился, сообщает «РГ».

По словам друга Баталова, актёра Владимира Иванова, Алексей Владимирович умер тихо во сне — вечером лег спать, а утром просто не проснулся.

Алексей Баталов родился в 1928 году во Владимире в театральной семье. Впервые вышел на сцену во время войны — в эвакуации в Бугульме. Там его мать организовала театр. В 1950-м в Москве окончил Школу-студию МХАТ. На экранах дебютировал в 1944 году эпизодом в драме Арнштама о Космодемьянской «Зоя», где сыграл одноклассника героини. Поставил три картины как режиссёр.

Известность актёру принесли роли в фильмах «Дело Румянцева», «Летят журавли», «Москва слезам не верит».

Звание Народный артист СССР получил в 1976 году, в 1989-м был удостоен звания Герой Социалистического Труда.