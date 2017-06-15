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Скончался легендарный актёр Алексей Баталов

Сегодня 14:10
863
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
rg.ru

Он умер на 89-ом году жизни.

Сердце народного артиста СССР остановилось 15 июня в 6:00.

Зимой Алексей Баталов сломал ногу, в феврале ему сделали операцию. Всё это время артист находился в больнице. 14 июня к нему в палату приходил священник — актёр причастился, сообщает «РГ».

По словам друга Баталова, актёра Владимира Иванова, Алексей Владимирович умер тихо во сне — вечером лег спать, а утром просто не проснулся.

Алексей Баталов родился в 1928 году во Владимире в театральной семье. Впервые вышел на сцену во время войны — в эвакуации в Бугульме. Там его мать организовала театр. В 1950-м в Москве окончил Школу-студию МХАТ. На экранах дебютировал в 1944 году эпизодом в драме Арнштама о Космодемьянской «Зоя», где сыграл одноклассника героини. Поставил три картины как режиссёр.

Известность актёру принесли роли в фильмах «Дело Румянцева», «Летят журавли», «Москва слезам не верит».

Звание Народный артист СССР получил в 1976 году, в 1989-м был удостоен звания Герой Социалистического Труда.

Комментарии 11
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Прохожий
34 0
Артист от Бога пусть земля ему будет пухом.
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аля
24 0
Жалко очень и печально((( уходят от нас такие актёры...таких уже не будет и фильмов тоже (( остаётся только вечная память...Царство Небесное Алексей ....
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5
7 0
Царство Небесное,Алексей Владимирович.
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Atheist
2 2
Царство Небесное,Алексей Владимирович.
Бога нет. Рая тоже.
Но человек безусловно был хороший.
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Павел Фомин
8 0
Уходят настоящие актеры, режиссеры, которые могли ставить шедевры. Как жаль.
Вечная память Великому Актёру!
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сова
0 6
Ой, да ладно, жил за счёт прошлых совдеповских заслуг !
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Сан Саныч 4449
0 0
Хороший был дядька, очень жаль...
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Atheist
3 0
Ой, да ладно, жил за счёт прошлых совдеповских заслуг !
И? Человек был не на виду, жил тихо и спокойно. Играл в театре. Что значит "ой да ладно"???

Посмотри сегодня на Боярского, вот это как раз тот случай, когда кто-то живет за счет "совдеповских заслуг". Не говорю, что это плохо, но смотреть тошно на его жалкую физиономию, когда он кривляется ради гонораров.
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Гость
0 0
Проклятая наша российская медицина не лечить людей а убивает. Уже не первый раз слышу после больницы люди умирают.
Не сломал бы ногу и жил бы дольше.
Жаль.
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*
0 0
Проклятая наша российская медицина не лечить людей а убивает. Уже не первый раз слышу после больницы люди умирают.
Не сломал бы ногу и жил бы дольше.
Жаль.
Человеку 89 лет, может быть прожил дольше, а может быть, нет, никто этого не знает. И даже если бы прожил дольше, не намного. Все-таки до 100 доживают единицы
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