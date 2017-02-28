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Здоровый город

Минздрав рассчитал безопасные нормы алкоголя

Сегодня 14:25
713
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
dailyheng.info

Специалисты ведомства рассказали, сколько можно пить спиртного, чтобы не навредить организму.

Они рассчитали нормы потребления алкоголя для мужчин и женщин в неделю, которые в перспективе могут быть указаны на бутылках. Медики разбили потребление спиртного на три уровня риска для здоровья — низкий, средний и высокий. Расчёты сделаны для водки, коньяка, виски, шампанского, коктейля, пива, сухого и креплёного вина, пишут «Известия».

Если мужчина будет пить по 1,5 литра пива крепостью 4,5 градусов три дня в неделю, то риск будет низким. Та же дозировка на протяжении пяти дней повысит риск до среднего, а ежедневное употребление такого количества пенного напитка соответствует высокому риску.

Четыре бутылки креплёного вина (18 градусов) объёмом 750 мл в неделю для мужчины — это высокий риск, три — средний, а одна — низкий.

Рюмку водки объёмом 50 мл мужчинам можно пить с низким риском для здоровья два раза в день, женщине — один раз.

Женщине можно в день выпить два бокала (каждый по 100 мл) сухого вина крепостью 13 градусов. Или бокал шампанского объёмом 150 мл. Такие дозы означают низкий риск, даже если выпивать на протяжении всей недели. Ежедневное употребление 150 мл коктейля крепостью 18 градусов будет иметь низкий риск для мужчин, а для женщин — средний риск.

Между тем, директор Института наркологического здоровья нации Олег Зыков подчеркнул, что невозможно выявить допустимые и недопустимые уровни потребления алкоголя. По его словам, подобные рекомендации или расчёты рисков для здоровья могут делаться для каждого конкретного человека с учётом его массы тела, состояния систем организма, ферментативного аппарата, который расщепляет алкоголь.

К тому же, отметил эксперт, есть ситуации, в которых алкоголь должен быть сведён до нуля. К примеру, северным народам его нельзя употреблять, так как у них нет ферментов, способных расщеплять спиртное. Запрещается спиртное алкоголикам.

Комментарии 19
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местный-2
4 4
То есть получается Минздрав за увеличение потребления алкоголя?
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serega3308 961
0 1
Пить вредно?
Стакан спиртных напитков губит в нашем мозгу 1000-2000 клеток. Погибшие
умственные клетки не восстанавливаются.
Проанализирую ситуацию с точки зрения
математике:
В мозгу насчитывается около 3 миллиардов клеток. Работают до 10% следовательно, 2.7 миллиарда лишние
ответить
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Дон Хенаро 43124
2 0
serega3308:
Пить вредно?
Стакан спиртных напитков губит в нашем мозгу 1000-2000 клеток. Погибшие
умственные клетки не восстанавливаются.
Проанализирую ситуацию с точки зрения
математике:
В мозгу насчитывается около 3 миллиардов клеток. Работают до 10% следовательно, 2.7 миллиарда лишние
То что не восстанавливаются это давно опровергнутый миф)))) как и то что в мозгу есть 2.7 миллиарда лишние....как и то что мозг работает всего на 10%))))
Смотрите почаще Discovery Science или наш канал Наука 2.0 )))

Насчет пить вредно...тоже очень спорный вопрос)))
Судя по расчетам минздрава я ,однако, совсем малопьющий))))
Есть куда расти)))) хахаха....шутка, специально для троллинга Русина-трезвого человека, который,я уверен появится тут)
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Дон Хенаро 43124
0 4
То есть получается Минздрав за увеличение потребления алкоголя?
Запрещается спиртное алкоголикам
Фраза просто доставляет))))) Капитан очевидность этот эксперт)))Интересно,а алкоголики в курсе?)
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Акрихин
7 2
Пусть Минздрав раскажет....
Почему у меня болит голова?С магазинного пойла!
А с самогона(где превышение синюшных масел)НЕТ!
Может дело в голове???)))
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serega3308 961
0 5
serega3308:
Пить вредно?
Стакан спиртных напитков губит в нашем мозгу 1000-2000 клеток. Погибшие
умственные клетки не восстанавливаются.
Проанализирую ситуацию с точки зрения
математике:
В мозгу насчитывается около 3 миллиардов клеток. Работают до 10% следовательно, 2.7 миллиарда лишние
Стакан = 1000 клеток. Следовательно, человек без вреда может употребить 2.700.000 стаканов. В пересчете на водку, 2.5 стакана = 1 бутылке, следовательно 2.700.000/2.5 = 1.080.000. Значит, если учесть, что максимальный срок алкоголика 55 лет, а пить он начинает, ну, пусть с 15, то имеем 40 лет стажа. Переводим в дни: 40*365=14000. Дозу делим на дни: 1080000/14000 =~ 77 бутылок водки ежедневно.
Вывод: умереть от недостатка клеток можно, если пить по 10 бутылок водки за завтраком, 40 за обедом и 30 за ужином. Что и требовалось доказать
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Дон Хенаро 43124
2 0
Пусть Минздрав раскажет....
Почему у меня болит голова?С магазинного пойла!
А с самогона(где превышение синюшных масел)НЕТ!
Может дело в голове???)))
Если самогон гнать нормальный(хотя б на бражной колонне),с тщательным отбором головных и хвостовых фракций сивушных масел там будет минимум, это будет дистиллят. А в водке содержаться альдегиды.
качественный самогон на порядок лучше водки...а если его облагородить делая различные настойки....
и себестоимость мизерная...не нужно платить власти...
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Дон Хенаро 43124
1 0
serega3308:
Стакан = 1000 клеток. Следовательно, человек без вреда может употребить 2.700.000 стаканов. В пересчете на водку, 2.5 стакана = 1 бутылке, следовательно 2.700.000/2.5 = 1.080.000. Значит, если учесть, что максимальный срок алкоголика 55 лет, а пить он начинает, ну, пусть с 15, то имеем 40 лет стажа. Переводим в дни: 40*365=14000. Дозу делим на дни: 1080000/14000 =~ 77 бутылок водки ежедневно.
Вывод: умереть от недостатка клеток можно, если пить по 10 бутылок водки за завтраком, 40 за обедом и 30 за ужином. Что и требовалось доказать
Вывод: умереть от недостатка клеток можно, если пить по 10 бутылок водки за завтраком, 40 за обедом и 30 за ужином. Что и требовалось доказать

Быстрее умрешь от недостатка клеток печени)))))
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Акрихин
3 0
Дон Хенаро:
То что не восстанавливаются это давно опровергнутый миф)))) как и то что в мозгу есть 2.7 миллиарда лишние....как и то что мозг работает всего на 10%))))
Смотрите почаще Discovery Science или наш канал Наука 2.0 )))

Насчет пить вредно...тоже очень спорный вопрос)))
Судя по расчетам минздрава я ,однако, совсем малопьющий))))
Есть куда расти)))) хахаха....шутка, специально для троллинга Русина-трезвого человека, который,я уверен появится тут)
Хороший человек Русин!
Только зациклен на алкоголе..)
Его беда в том....что он разделяет общество.....на пьющих и не пьющих!Нет объединяющего фактора....а это плохо!
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$
3 0
В ГНИЦПМ подчеркнули, что для классификации доз напитков и составления шкалы рисков были использованы рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Смело выпивайте в месяц 6 литров пива 3 литра вина и 3 литра водки. Швайне должны каждый день поддавать.
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аватар
y
3 0
В ГНИЦПМ подчеркнули, что для классификации доз напитков и составления шкалы рисков были использованы рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Смело выпивайте в месяц 6 литров пива 3 литра вина и 3 литра водки. Швайне должны каждый день поддавать.
Так вроде все уже на домашнее перешли, или еще кто то рискует и покупает у интервентов алкоголь?
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Акрихин
0 0
Дон Хенаро:
Если самогон гнать нормальный(хотя б на бражной колонне),с тщательным отбором головных и хвостовых фракций сивушных масел там будет минимум, это будет дистиллят. А в водке содержаться альдегиды.
качественный самогон на порядок лучше водки...а если его облагородить делая различные настойки....
и себестоимость мизерная...не нужно платить власти...
Да он(самогон)весь нормальный...если для себя делаешь!
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:
2 0
Так вроде все уже на домашнее перешли, или еще кто то рискует и покупает у интервентов алкоголь?
Этими нормами простолюдинам прививают мысль что они спокойно могут бухать больше. И желательно ежедневно.
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Тяпничный пряник
0 0
Я все хочу попробовать сделать домашнее ПИВО. Но зараза, времени нет и погребок надо выкопать, чтобы создать там идеальные условия. А водяру уже лет 10 как не пью. Только коньячок, да и то редко. Не нравятся мну крепкие напитки. Вот винишко! - это в самый раз! Подорожало правда оно, зараза. Ну и пифко можно попить, только у нас одно говнище демидрольное продают. Нормальное пиво от 150 рублей.
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Засекаем таймер
1 2
скоро прибежит трезвый Руся и начнет опять гнать пургу про вред синьки ))) хотя сам в прошлом бухал как свинота и этого его не пАрило. а когда он зашился, тогда и начал орать, что синька - зло.
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местный-2
1 0
Пусть Минздрав раскажет....
Почему у меня болит голова?С магазинного пойла!
А с самогона(где превышение синюшных масел)НЕТ!
Может дело в голове???)))
Голова таким образом пытается подать сигнал!!! Не пей магазинное пойло,а то....дальше как в известной сказке.
Но так как сигнал не услышан,она начинает болеть.
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местный-2
2 0
То есть получается Минздрав за увеличение потребления алкоголя?
Три градации или уровня риска ,если я правильно понял.
"Медики разбили потребление спиртного на три уровня риска для здоровья — низкий, средний и высокий".
Получается своего рода такой месседж для непьющих и малопьющих....Низкий???"Минимум опасности",можно себя в случае приема такой доли алкоголя не корить сильно....
Никто ведь не говорит,что зайдя на эту тропинку,через n -ное количество лет есть большой шанс не сойти с нее и не перейти на новый уровень,который тоже безопасен,потому что средний.
Даже высокий уровень-это всего лишь риск для здоровья...только предполагаемый.
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Конь Людоед
0 0
Три градации или уровня риска ,если я правильно понял.
"Медики разбили потребление спиртного на три уровня риска для здоровья — низкий, средний и высокий".
Получается своего рода такой месседж для непьющих и малопьющих....Низкий???"Минимум опасности",можно себя в случае приема такой доли алкоголя не корить сильно....
Никто ведь не говорит,что зайдя на эту тропинку,через n -ное количество лет есть большой шанс не сойти с нее и не перейти на новый уровень,который тоже безопасен,потому что средний.
Даже высокий уровень-это всего лишь риск для здоровья...только предполагаемый.
Если не бухать, тогда народ будет курить марью и нюхать белый. Пить в меру - это нормально. Главное делать это в хорошей компании и под хорошую закуску. А перед бухичем нужно зайти на сайт pohmelje. ru и тогда смело в путь )))
Тока, я про этот сайт всегда вспоминаю, когда уже башка на утро болит ))) Надо будет распечатку сделать и выучить наизусть, там реально тема написана, как грамотно бухать )))
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Конь Людоед
0 0
что-то артемка затих
вот КТО у них бухает в пабах
yapfiles. ru/show/1707179/3f9d464350df371057b3ce87078f4ca3. mp4. html
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