Специалисты ведомства рассказали, сколько можно пить спиртного, чтобы не навредить организму.

Они рассчитали нормы потребления алкоголя для мужчин и женщин в неделю, которые в перспективе могут быть указаны на бутылках. Медики разбили потребление спиртного на три уровня риска для здоровья — низкий, средний и высокий. Расчёты сделаны для водки, коньяка, виски, шампанского, коктейля, пива, сухого и креплёного вина, пишут «Известия».

Если мужчина будет пить по 1,5 литра пива крепостью 4,5 градусов три дня в неделю, то риск будет низким. Та же дозировка на протяжении пяти дней повысит риск до среднего, а ежедневное употребление такого количества пенного напитка соответствует высокому риску.

Четыре бутылки креплёного вина (18 градусов) объёмом 750 мл в неделю для мужчины — это высокий риск, три — средний, а одна — низкий.

Рюмку водки объёмом 50 мл мужчинам можно пить с низким риском для здоровья два раза в день, женщине — один раз.

Женщине можно в день выпить два бокала (каждый по 100 мл) сухого вина крепостью 13 градусов. Или бокал шампанского объёмом 150 мл. Такие дозы означают низкий риск, даже если выпивать на протяжении всей недели. Ежедневное употребление 150 мл коктейля крепостью 18 градусов будет иметь низкий риск для мужчин, а для женщин — средний риск.

Между тем, директор Института наркологического здоровья нации Олег Зыков подчеркнул, что невозможно выявить допустимые и недопустимые уровни потребления алкоголя. По его словам, подобные рекомендации или расчёты рисков для здоровья могут делаться для каждого конкретного человека с учётом его массы тела, состояния систем организма, ферментативного аппарата, который расщепляет алкоголь.

К тому же, отметил эксперт, есть ситуации, в которых алкоголь должен быть сведён до нуля. К примеру, северным народам его нельзя употреблять, так как у них нет ферментов, способных расщеплять спиртное. Запрещается спиртное алкоголикам.