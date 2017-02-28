Специалисты ведомства рассказали, сколько можно пить спиртного, чтобы не навредить организму.
Они рассчитали нормы потребления алкоголя для мужчин и женщин в неделю, которые в перспективе могут быть указаны на бутылках. Медики разбили потребление спиртного на три уровня риска для здоровья — низкий, средний и высокий. Расчёты сделаны для водки, коньяка, виски, шампанского, коктейля, пива, сухого и креплёного вина, пишут «Известия».
Если мужчина будет пить по 1,5 литра пива крепостью 4,5 градусов три дня в неделю, то риск будет низким. Та же дозировка на протяжении пяти дней повысит риск до среднего, а ежедневное употребление такого количества пенного напитка соответствует высокому риску.
Четыре бутылки креплёного вина (18 градусов) объёмом 750 мл в неделю для мужчины — это высокий риск, три — средний, а одна — низкий.
Рюмку водки объёмом 50 мл мужчинам можно пить с низким риском для здоровья два раза в день, женщине — один раз.
Женщине можно в день выпить два бокала (каждый по 100 мл) сухого вина крепостью 13 градусов. Или бокал шампанского объёмом 150 мл. Такие дозы означают низкий риск, даже если выпивать на протяжении всей недели. Ежедневное употребление 150 мл коктейля крепостью 18 градусов будет иметь низкий риск для мужчин, а для женщин — средний риск.
Между тем, директор Института наркологического здоровья нации Олег Зыков подчеркнул, что невозможно выявить допустимые и недопустимые уровни потребления алкоголя. По его словам, подобные рекомендации или расчёты рисков для здоровья могут делаться для каждого конкретного человека с учётом его массы тела, состояния систем организма, ферментативного аппарата, который расщепляет алкоголь.
К тому же, отметил эксперт, есть ситуации, в которых алкоголь должен быть сведён до нуля. К примеру, северным народам его нельзя употреблять, так как у них нет ферментов, способных расщеплять спиртное. Запрещается спиртное алкоголикам.
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Стакан спиртных напитков губит в нашем мозгу 1000-2000 клеток. Погибшие
умственные клетки не восстанавливаются.
Проанализирую ситуацию с точки зрения
математике:
В мозгу насчитывается около 3 миллиардов клеток. Работают до 10% следовательно, 2.7 миллиарда лишние
Пить вредно?
Стакан спиртных напитков губит в нашем мозгу 1000-2000 клеток. Погибшие
умственные клетки не восстанавливаются.
Проанализирую ситуацию с точки зрения
математике:
В мозгу насчитывается около 3 миллиардов клеток. Работают до 10% следовательно, 2.7 миллиарда лишние
Смотрите почаще Discovery Science или наш канал Наука 2.0 )))
Насчет пить вредно...тоже очень спорный вопрос)))
Судя по расчетам минздрава я ,однако, совсем малопьющий))))
Есть куда расти)))) хахаха....шутка, специально для троллинга Русина-трезвого человека, который,я уверен появится тут)
Фраза просто доставляет))))) Капитан очевидность этот эксперт)))Интересно,а алкоголики в курсе?)
Почему у меня болит голова?С магазинного пойла!
А с самогона(где превышение синюшных масел)НЕТ!
Может дело в голове???)))
Пить вредно?
Стакан спиртных напитков губит в нашем мозгу 1000-2000 клеток. Погибшие
умственные клетки не восстанавливаются.
Проанализирую ситуацию с точки зрения
математике:
В мозгу насчитывается около 3 миллиардов клеток. Работают до 10% следовательно, 2.7 миллиарда лишние
Вывод: умереть от недостатка клеток можно, если пить по 10 бутылок водки за завтраком, 40 за обедом и 30 за ужином. Что и требовалось доказать
Почему у меня болит голова?С магазинного пойла!
А с самогона(где превышение синюшных масел)НЕТ!
Может дело в голове???)))
качественный самогон на порядок лучше водки...а если его облагородить делая различные настойки....
и себестоимость мизерная...не нужно платить власти...
Стакан = 1000 клеток. Следовательно, человек без вреда может употребить 2.700.000 стаканов. В пересчете на водку, 2.5 стакана = 1 бутылке, следовательно 2.700.000/2.5 = 1.080.000. Значит, если учесть, что максимальный срок алкоголика 55 лет, а пить он начинает, ну, пусть с 15, то имеем 40 лет стажа. Переводим в дни: 40*365=14000. Дозу делим на дни: 1080000/14000 =~ 77 бутылок водки ежедневно.
Вывод: умереть от недостатка клеток можно, если пить по 10 бутылок водки за завтраком, 40 за обедом и 30 за ужином. Что и требовалось доказать
Быстрее умрешь от недостатка клеток печени)))))
То что не восстанавливаются это давно опровергнутый миф)))) как и то что в мозгу есть 2.7 миллиарда лишние....как и то что мозг работает всего на 10%))))
Смотрите почаще Discovery Science или наш канал Наука 2.0 )))
Насчет пить вредно...тоже очень спорный вопрос)))
Судя по расчетам минздрава я ,однако, совсем малопьющий))))
Есть куда расти)))) хахаха....шутка, специально для троллинга Русина-трезвого человека, который,я уверен появится тут)
Только зациклен на алкоголе..)
Его беда в том....что он разделяет общество.....на пьющих и не пьющих!Нет объединяющего фактора....а это плохо!
Смело выпивайте в месяц 6 литров пива 3 литра вина и 3 литра водки. Швайне должны каждый день поддавать.
Смело выпивайте в месяц 6 литров пива 3 литра вина и 3 литра водки. Швайне должны каждый день поддавать.
Если самогон гнать нормальный(хотя б на бражной колонне),с тщательным отбором головных и хвостовых фракций сивушных масел там будет минимум, это будет дистиллят. А в водке содержаться альдегиды.
качественный самогон на порядок лучше водки...а если его облагородить делая различные настойки....
и себестоимость мизерная...не нужно платить власти...
Почему у меня болит голова?С магазинного пойла!
А с самогона(где превышение синюшных масел)НЕТ!
Может дело в голове???)))
Но так как сигнал не услышан,она начинает болеть.
"Медики разбили потребление спиртного на три уровня риска для здоровья — низкий, средний и высокий".
Получается своего рода такой месседж для непьющих и малопьющих....Низкий???"Минимум опасности",можно себя в случае приема такой доли алкоголя не корить сильно....
Никто ведь не говорит,что зайдя на эту тропинку,через n -ное количество лет есть большой шанс не сойти с нее и не перейти на новый уровень,который тоже безопасен,потому что средний.
Даже высокий уровень-это всего лишь риск для здоровья...только предполагаемый.
"Медики разбили потребление спиртного на три уровня риска для здоровья — низкий, средний и высокий".
Получается своего рода такой месседж для непьющих и малопьющих....Низкий???"Минимум опасности",можно себя в случае приема такой доли алкоголя не корить сильно....
Никто ведь не говорит,что зайдя на эту тропинку,через n -ное количество лет есть большой шанс не сойти с нее и не перейти на новый уровень,который тоже безопасен,потому что средний.
Даже высокий уровень-это всего лишь риск для здоровья...только предполагаемый.
Тока, я про этот сайт всегда вспоминаю, когда уже башка на утро болит ))) Надо будет распечатку сделать и выучить наизусть, там реально тема написана, как грамотно бухать )))
вот КТО у них бухает в пабах
yapfiles. ru/show/1707179/3f9d464350df371057b3ce87078f4ca3. mp4. html