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Недвижимость и строительство

Россиянам станет сложнее прятать недвижимость от ареста

Сегодня 15:10
330
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
moldovenii.md

Должникам станет сложнее скрывать свою недвижимость от судебных приставов. Росреестр и УФССП начали активно развивать систему межведомственного электронного взаимодействия.

Как рассказала журналистам ВашГород.ру начальник отдела — государственный регистратор Наталья Климова, с помощью такого сотрудничества судебным приставам станет легче получать информации о наличии недвижимости у должников, что позволит быстрее арестовывать имущество неплательщика.

Также должникам станет сложнее избавится от имущества. Судебные приставы будут получать информацию как о находящейся, так и находившейся в собственности должника недвижимости, благодаря чему у судебного пристава-исполнителя есть возможность проверить и отследить вывод имущества из собственности после возбуждения исполнительного производства. Электронное сотрудничество снизит и почтовые затраты.

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Комментарии 3
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y
1 0
То есть началиальник признуала, что пряётила недвижимость от ареста, а сейчас у них не будет получатся? Типа лавочка закрывается?
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4 0
То есть началиальник признуала, что пряётила недвижимость от ареста, а сейчас у них не будет получатся? Типа лавочка закрывается?
Нет. Это чтобы знать что отобрать у тебя когда у тебя станет не хватать денег оплачивать увеличивающиеся налоги, тарифы, акцизы и прочие поборы.
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Читатель
3 0
Вместо того, чтоб помочь людям вылезти из кабалы в которую загнали, они еще больше закручивают гайки. Многомиллиардные долги странам мы прощаем, а убрать штрафные пени, снизить процент и дать людям возможность погасить долг, этого мы делать не хотим. Хотя в этом случае они ничего не теряют, во-первых риск невозврата изначально заложен в проценты, во-вторых большинство людей годами пытаются закрыть эти кредиты ( либо платят минимум, чтоб не влезть в штрафные, либо гасят проценты, опять же, чтоб не влезть в еще большие штрафные). А если взять и посчитать ту сумму, которую эти люди заплатили банку пытаясь хоть как-то гасить, выяснится, что их долг(та сумма, которую они брали изначально) уже на 3-4 раза, как переплачена. И правильно было бы гасить изначально тело долга, а потом проценты, но нет им это не выгодно, тк в этом случае людям гасить легче будет в разы и они будут видеть всю правду о переплатах и обманах.
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