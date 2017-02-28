Должникам станет сложнее скрывать свою недвижимость от судебных приставов. Росреестр и УФССП начали активно развивать систему межведомственного электронного взаимодействия.

Как рассказала журналистам ВашГород.ру начальник отдела — государственный регистратор Наталья Климова, с помощью такого сотрудничества судебным приставам станет легче получать информации о наличии недвижимости у должников, что позволит быстрее арестовывать имущество неплательщика.

Также должникам станет сложнее избавится от имущества. Судебные приставы будут получать информацию как о находящейся, так и находившейся в собственности должника недвижимости, благодаря чему у судебного пристава-исполнителя есть возможность проверить и отследить вывод имущества из собственности после возбуждения исполнительного производства. Электронное сотрудничество снизит и почтовые затраты.