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В Новокузнецке может появиться частная скорая помощь

Сегодня 15:10
490
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
yaposad.ru

В Новокузнецке может заработать частная скорая медицинская помощь.

Сейчас в Кузбассе частная скорая есть в Кемерове. Как ранее писал ВашГород.ру, с 1 июня она обслуживает жителей Лесной поляны, Кировского района, части Кемеровского района.

За работой частной скорой будет следить городская станция СМП, в том числе благодаря системе диспетчеризации, которая позволяет видеть передвижение каждой бригады. Качество оказания помощи проконтролируют Терфонд, страховые организации и Росздравнадзор. Об этом «Российской газете» рассказал заместитель начальника департамента охраны здоровья населения Кемеровской области Александр Брежнев.

По его словам, если эксперимент в столице Кузбасса окажется успешным, то тот же частник готов прийти в Новокузнецк. Александр Брежнев отметил, что частная скорая призвана обеспечить доступность и качество помощи, сократить время доезда до пациента.

Комментарии 12
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y
13 3
Ваще капиталисты обложили, что тулиивцы им еще продадут?
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44
11 0
Ваще капиталисты обложили, что тулиивцы им еще продадут?
Государство всю социалку окончательно сбрасывает со своих плеч. Останется только несколько "потемкинских деревень" для показа картинки в экранах тв аборигенам как они хорошо живут и как хорошо о них заботится государство.
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*
1 3
ВГ , платная скорая помощь в городе есть уже давно! АНО Скорая медицинская помощь Куйбышева, 18
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Я
6 0
Дожили, чтоб не сдохнуть нужно бабло
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serega3308 961
4 0
Дожили, чтоб не сдохнуть нужно бабло
а еще говорят Здоровье не купишь
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Мысли вслух
2 0
Ваще капиталисты обложили, что тулиивцы им еще продадут?
Если бы тулиивцы, тогда всё было просто...
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Акрихин
6 0
Это давно известный ФАКТ!Всё к этому шло!У сотрудника с работы упала мама и сломала шейку бедра!Скорую ждали 4 часа....и то ....приехала только тогда....когда они пришли на станцию скорой помощи!А перелом серьёзный....можно умереть от травматического шока!Теперь думаю мы в праве требовать снижения налогов!
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Вик
1 10
Это давно известный ФАКТ!Всё к этому шло!У сотрудника с работы упала мама и сломала шейку бедра!Скорую ждали 4 часа....и то ....приехала только тогда....когда они пришли на станцию скорой помощи!А перелом серьёзный....можно умереть от травматического шока!Теперь думаю мы в праве требовать снижения налогов!
Каких налогов ? Вы платите налоги на скорую мед помощь ? Смешно )
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Марыся
6 0
для всех, кто не сможет вызвать частную скорую помощь,- приедет скорая ритуальная помощь
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светлана
2 0
ВГ , платная скорая помощь в городе есть уже давно! АНО Скорая медицинская помощь Куйбышева, 18
Позвонила я туда на днях, маме плохо было, сказали подождите сейчас кардиолога может найдем... Позвонила в городскую. приехали за 10 минут... раньше тоже думала, что если что, спасет частная, но видимо увы, это просто такси.
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светлана
3 1
Каких налогов ? Вы платите налоги на скорую мед помощь ? Смешно )
Тогда уточните, по вашему, на что мы платим налоги?
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местный-2
1 0
В чем разница в таком случае между обычным такси и частной скорой помощью,ведь это всего лишь вопрос доставки больного.
А куда его в итоге повезут??? У нас есть такие места(больницы),где человек может получить квалифицированную помощь?
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