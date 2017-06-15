В Новокузнецке может заработать частная скорая медицинская помощь.

Сейчас в Кузбассе частная скорая есть в Кемерове. Как ранее писал ВашГород.ру, с 1 июня она обслуживает жителей Лесной поляны, Кировского района, части Кемеровского района.

За работой частной скорой будет следить городская станция СМП, в том числе благодаря системе диспетчеризации, которая позволяет видеть передвижение каждой бригады. Качество оказания помощи проконтролируют Терфонд, страховые организации и Росздравнадзор. Об этом «Российской газете» рассказал заместитель начальника департамента охраны здоровья населения Кемеровской области Александр Брежнев.

По его словам, если эксперимент в столице Кузбасса окажется успешным, то тот же частник готов прийти в Новокузнецк. Александр Брежнев отметил, что частная скорая призвана обеспечить доступность и качество помощи, сократить время доезда до пациента.