15 и 16 июня школьники в Кемеровской области сдают устную часть ЕГЭ по иностранному языку.

В области приготовили 14 пунктов проведения экзамена. Процедура автоматизирована. Ученику на экране выдаются задания и изображения с их описанием на иностранном языке. Школьник отвечает устно, и его речь записывают на носитель.

На подготовку и запись ответа школьнику дают полчаса. Максимально за неё можно получить 20 баллов.

Устную часть иняза сдают по выбору, рассказали в областном департаменте образования и науки. У нас в регионе на неё записались 881 человек.

Итоги сообщат не позднее 29 июня.

Как уже писал ВашГород.ру, недавно пришли первые результаты ЕГЭ. Где их узнать — смотрите здесь.