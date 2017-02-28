Крупный автопроизводитель выпустил лак для ногтей и маскировки царапин на машине
Сегодня 16:13
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Компания Renault представила лак, которым можно красить ногти, а также замазывать мелкие царапины на автомобиле.
Новинку выпустили в четырёх оттенках цветов: голубом, красном, чёрном и жёлтом. Её можно приобрести в фирменном интернет-магазине Atelier Renault. Цена одного флакона — 8,90 евро, сообщает tjournal.ru.
Отмечается, что лак представлен в продаже ограниченным тиражом.
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