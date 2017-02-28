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Крупный автопроизводитель выпустил лак для ногтей и маскировки царапин на машине

Сегодня 16:13
388
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
mynail.info

Компания Renault представила лак, которым можно красить ногти, а также замазывать мелкие царапины на автомобиле.

Новинку выпустили в четырёх оттенках цветов: голубом, красном, чёрном и жёлтом. Её можно приобрести в фирменном интернет-магазине Atelier Renault. Цена одного флакона — 8,90 евро, сообщает tjournal.ru.

Отмечается, что лак представлен в продаже ограниченным тиражом.

Комментарии 1
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Местная 7647
3 0
А через пару лет выпустят топливо, которым можно будет заправлять и авто, и водителя.
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