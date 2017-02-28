Новокузнечанин Константин Фёдоров решил проверить, докуда можно добраться автостопом и на своих двоих, не пользуясь деньгами.

Вчера мужчина начал своё путешествие. Планы Константин пока хранит в тайне, но сообщил нашей редакции, в числе его целей — Китай. Деньгами пользоваться не намерен.

«Платёжную карту я на всякий случай взял (от форс-мажоров никто не застрахован), но концепция такая, чтобы узнать — как далеко можно добраться и насколько долго путешествовать. Стараюсь добираться на любом попутном транспорте, главное — за „спасибо“. А при отсутствии данной возможности — пешком», — рассказал ВашГород.ру Константин Фёдоров.

Пока новокузнечанин добрался до Кемерова. За день он преодолел 220 километров пути, из которых 30 прошёл пешком, в остальных случаях его подвезли на машине. Сейчас он временно остановился в областной столице.