К концу трудовой недели ВашГород.ру снова зарядит вас хорошими эмоциями с нашей подборкой фотографий.

Если вы хотите увидеть своё фото здесь, публикуйте его в «Инстаграме» с хештегом «вашгород».

Лето вдохновляет новокузнечан на творчество. И пусть девочка не выглядит идеально — художник так видит!

Публикация от MARINA LIFE LIKE (@marina_life_like) Июн 15 2017 в 4:30 PDT

В новокузнецких «Инстаграмах» по-прежнему много живности. К одним в кадр попали мирно пасущиеся в городе олени.

Публикация от MEDVEDEVA (@medvedeva.z.s) Июн 15 2017 в 6:19 PDT

Другие снимают будни привычных глазу животных.

Публикация от Катерина (@dvor42) Июн 15 2017 в 6:40 PDT

В городе продолжается буйство бабочек. А у вас в профиле уже есть такая фотография?

Публикация от Elenochka Moonlight (@elenochka_moonlight) Июн 9 2017 в 4:38 PDT

Одно остаётся неизменным: утки на Абушке.

Публикация от Александр Шамарин (@nampuompoccuu) Июн 9 2017 в 3:15 PDT

Кто-то находит вдохновение в простых вещах, например, еде.

Публикация от Леся (@lesya_evgenievna) Июн 15 2017 в 7:06 PDT

А кто-то — в архитектуре.

Публикация от Vladimir Kochkurov (@vkochkurov) Июн 15 2017 в 7:34 PDT

Тем временем многие ученики уже попрощались со школой и запустили в честь этого в небо разноцветные шарики.

Публикация от Наталья Белова (@belova_nata77) Июн 15 2017 в 7:03 PDT

Следующую подборку смотрите на ВашГород.ру в пятницу, 23 июня.