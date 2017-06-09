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Новосибирск: Карта выходных с 16 по 18 июня

Рисунки на асфальте и прощание со школой, или Ваш город вашими глазами

Сегодня 07:10
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Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Инстаграм

К концу трудовой недели ВашГород.ру снова зарядит вас хорошими эмоциями с нашей подборкой фотографий.

Если вы хотите увидеть своё фото здесь, публикуйте его в «Инстаграме» с хештегом «вашгород».

Лето вдохновляет новокузнечан на творчество. И пусть девочка не выглядит идеально — художник так видит!

В новокузнецких «Инстаграмах» по-прежнему много живности. К одним в кадр попали мирно пасущиеся в городе олени.

Другие снимают будни привычных глазу животных.

В городе продолжается буйство бабочек. А у вас в профиле уже есть такая фотография?

Одно остаётся неизменным: утки на Абушке.

Кто-то находит вдохновение в простых вещах, например, еде.

А кто-то — в архитектуре.

Тем временем многие ученики уже попрощались со школой и запустили в честь этого в небо разноцветные шарики.

Следующую подборку смотрите на ВашГород.ру в пятницу, 23 июня.

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