К концу трудовой недели ВашГород.ру снова зарядит вас хорошими эмоциями с нашей подборкой фотографий.
Если вы хотите увидеть своё фото здесь, публикуйте его в «Инстаграме» с хештегом «вашгород».
Лето вдохновляет новокузнечан на творчество. И пусть девочка не выглядит идеально — художник так видит!
В новокузнецких «Инстаграмах» по-прежнему много живности. К одним в кадр попали мирно пасущиеся в городе олени.
Другие снимают будни привычных глазу животных.
В городе продолжается буйство бабочек. А у вас в профиле уже есть такая фотография?
Одно остаётся неизменным: утки на Абушке.
Кто-то находит вдохновение в простых вещах, например, еде.
А кто-то — в архитектуре.
Тем временем многие ученики уже попрощались со школой и запустили в честь этого в небо разноцветные шарики.
Следующую подборку смотрите на ВашГород.ру в пятницу, 23 июня.
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