Водителям увеличат штраф за отказ пропустить пешехода
Сегодня 07:30
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За неуважение к пешеходам автомобилистам придётся раскошелиться.
Максимальный размер штрафа вырастет с 1,5 тысячи рублей до 2,5 тысячи рублей. Соответствующий законопроект принят Госдумой в первом чтении, сообщает «Российская газета».
В настоящее время размер штрафа не может варьироваться и составляет 1,5 тысячи рублей. После принятия закона он составит от 1,5 тысячи до 2,5 тысячи рублей.
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А психопатов, алкашей и наркош за рулем должны отсеивать психиатры и наркологи.
А то наберут автокредитов кто-попало и забычив шары носятся по дорогам и улицам и пьяные и с р а н ы е на своих чепырках, устраивают по 20-30 ДТП за сутки! Водить не умеют, потому им все мешают!