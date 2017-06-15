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Водителям увеличат штраф за отказ пропустить пешехода

Сегодня 07:30
228
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
lipetskmedia.ru/image

За неуважение к пешеходам автомобилистам придётся раскошелиться.

Максимальный размер штрафа вырастет с 1,5 тысячи рублей до 2,5 тысячи рублей. Соответствующий законопроект принят Госдумой в первом чтении, сообщает «Российская газета».

В настоящее время размер штрафа не может варьироваться и составляет 1,5 тысячи рублей. После принятия закона он составит от 1,5 тысячи до 2,5 тысячи рублей.

Комментарии 3
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читатель
1 1
пешеходам тоже надо увелить штраф, за то что идут по шеходному перехлду и ковыряются в носу, давил бы всех нах....
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Эн
2 0
Пешеходы тоже должны переходить проезжую часть правильно . То по телефону болтают и идут , как на прогулке в парке , то , воообще , наискосок перемешаются ! В уж если демонстративно медленно идут , появляется дикое желание под зад пнуть !!! Для скорости !!! Надо взаимную ответственность принять .
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Для особо тупых водятлов
0 0
пешеходам тоже надо увелить штраф, за то что идут по шеходному перехлду и ковыряются в носу, давил бы всех нах....
Хозяин улицы - пешеход, а не ковыряющийся в носу психопат-водятел с битой в багажнике!
А психопатов, алкашей и наркош за рулем должны отсеивать психиатры и наркологи.
А то наберут автокредитов кто-попало и забычив шары носятся по дорогам и улицам и пьяные и с р а н ы е на своих чепырках, устраивают по 20-30 ДТП за сутки! Водить не умеют, потому им все мешают!
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