За неуважение к пешеходам автомобилистам придётся раскошелиться.

Максимальный размер штрафа вырастет с 1,5 тысячи рублей до 2,5 тысячи рублей. Соответствующий законопроект принят Госдумой в первом чтении, сообщает «Российская газета».

В настоящее время размер штрафа не может варьироваться и составляет 1,5 тысячи рублей. После принятия закона он составит от 1,5 тысячи до 2,5 тысячи рублей.