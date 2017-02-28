Эти выходные, конечно, не такие классные, как предыдущие (сейчас бы снова 3 дня отдыхать), но мы всё равно постараемся восстановить силы, правда?

А с советами от эксперта ВашГород.ру Андрея Никатова это намного легче, ведь я всегда стараюсь подбирать для читателей интересный, необычный и полезный досуг. Сегодня я позову вас заняться полезными делами, но и не забуду про отдых.

Начнём мы с возможности просто так получить деньги от государства. Это, правда, возможно, только если вы исправный налогоплательщик и делали что-то полезное для государства. Ну, или тратили деньги в больших количествах на образование, лечение и так далее.

Я говорю, конечно, о налоговом вычете — ВашГород.ру недавно рассказал, как его делать. Правда, придётся повозиться с документами, но «халява» того стоит, правда же?

Следом ещё одно полезное дело — ЖКХ. А точнее, последние законы. Это, наверное, та сфера жизни, которая меняется быстрее всего, порой самым непредсказуемым образом. Повышения тарифов, новые правила начисления, услуги, за которые теперь надо платить… А ещё Верховный суд разрешил не платить за плохую работу ответственным за ЖКУ.

Короче, советую прошерстить последние новости на ВГ об изменениях в ЖКХ и сделать выводы.

Идея для тех, кто желает прославить наш город или область. Красноярск тут запускает свой собственный бренд, бросая вызов другим сибирским городам. А мы чем хуже? Давайте вместе подумаем, как сделать наш город более трендовым.

В Новокузнецке на этой неделе открылись несколько пляжей. Синоптики пока не советуют купаться, но зато можно позагорать — за прохладную весну все мы соскучились по солнышку. Тем более что нас ожидает настоящая жара. Не забываем головные уборы и солнцезащитные средства!

И маленькие, и взрослые в выходные найдут в Драмтеатре постановку по душе. Для самых юных — спектакль «Праздник друзей», трогательная история про знакомого нам Лунтика, и «Ещё раз про Красную Шапочку». Взрослым готовят «Полёт над гнездом кукушки» и «Женитьбу Фигаро». Подробнее о ценах и расписании — на сайте театра.

Хороших всем выходных!

Андрей Никатов