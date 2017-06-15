В ведомстве заявили, что журналисты сами сделали расчёты.

Никаких норм и безопасных уровней потребления алкогольных напитков нет. Об этом сообщили в Государственном научно-исследовательском центре профилактической медицины Минздрава России (ГНИЦПМ). А информацию о том, что специалисты ведомства якобы рассчитали безопасные дозы потребления алкоголя, опровергли.

На самом деле речь идёт лишь о количестве алкоголя, которое может в той или иной мере увеличивать риск последствий для здоровья от его распития, пояснили «Российской газете» представители научно-исследовательского центра Минздрава.

Такие уровни потребления действительно существуют, они рекомендованы Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для работы с пациентами и могут быть использованы в информационной работе с населением. Например, такую информацию можно размещать на этикетках алкогольных напитков, чтобы предупреждать людей о последствиях, но это никак не нормы их потребления.

Напомним, ранее сообщалось, что медики рассчитали безопасные нормы потребления алкоголя для мужчин и женщин. Однако исследовательский центр сообщил, что журналисты произвели собственные расчёты и сделали выводы, выдавая их за позицию ГНИЦПМ.