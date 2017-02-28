На место бывшей «Орбиты» пришла «Мария-Ра».
На днях мы писали о том, что вывеску советского магазина демонтировали. Накануне на здании появились буквы алтайского ритейлера. Внутри почти всё готово к открытию, которое состоится сегодня.
Стоит отметить, что ранее барнаульцы открыли свою точку на «Колосе». Сейчас, по данным «2gis», только в Центральном районе нашего города более 20-ти магазинов «Мария-Ра».
Как уже сообщал ВашГород.ру, также в Новокузнецке закрылись магазины «Ближний». Местные ритейлеры стремительно покидают рынок.
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Таких уже по городу хватает.
Раз марийки открываются - значит туда идут покупатели. Они голосуют кошельками.