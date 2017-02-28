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В Новокузнецке место известного магазина заняла «Мария-Ра»

Сегодня 07:50
227
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру

На место бывшей «Орбиты» пришла «Мария-Ра».

На днях мы писали о том, что вывеску советского магазина демонтировали. Накануне на здании появились буквы алтайского ритейлера. Внутри почти всё готово к открытию, которое состоится сегодня.

Стоит отметить, что ранее барнаульцы открыли свою точку на «Колосе». Сейчас, по данным «2gis», только в Центральном районе нашего города более 20-ти магазинов «Мария-Ра».

Как уже сообщал ВашГород.ру, также в Новокузнецке закрылись магазины «Ближний». Местные ритейлеры стремительно покидают рынок.

Комментарии 3
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Эн
1 5
Когда же закончится нашествие " ма/ рашки "? Хоть бы магазин был хороший ... ещё если и в универсаме он откроется - трындец ! Уже продуктовых - выше крыши ! Денег столько нет , сколько магазинов !
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Так то вот
4 0
Когда же закончится нашествие " ма/ рашки "? Хоть бы магазин был хороший ... ещё если и в универсаме он откроется - трындец ! Уже продуктовых - выше крыши ! Денег столько нет , сколько магазинов !
А что, лучше будет, если помещение будет стоять, гнить и рассыпаться пустое?
Таких уже по городу хватает.
Раз марийки открываются - значит туда идут покупатели. Они голосуют кошельками.
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...
0 0
Когда же закончится нашествие " ма/ рашки "? Хоть бы магазин был хороший ... ещё если и в универсаме он откроется - трындец ! Уже продуктовых - выше крыши ! Денег столько нет , сколько магазинов !
Ага...Следующий обьект Марии-Ра...Кирова,71...)))))))))))
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