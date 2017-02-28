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Недвижимость и строительство

Использование маткапитала при покупке квартиры обернутся проблемами

Сегодня 08:00
185
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Prososvu.ru

Недобросовестное исполнение обязательств при погашении ипотеки с помощью материнского капитала создает проблемы для банков и новых покупателей жилья.

По закону положено оформить нотариальное обязательство о выделении доли в купленной квартире членам своей семьи с использованием материнского капитала. Однако этого часто не происходит, а в едином госреестре недвижимости информации о таком обязательстве не содержится, сообщает РБК.

Если квартира после погашения кредита была продана, то по иску надзорного органа сделка купли-продажи на вторичном рынке может быть признана недействительной, равно как и договор по ипотеке, а сам кредит — лишиться обеспечения. А новые покупатели квартиры получат немало проблем.

Чтобы избежать вышеперечисленных проблем, ассоциация российских банков (АРБ) предложила внести правки в закон «О государственной регистрации недвижимости» и создать комиссию для решения проблем, связанных с использованием материнского капитала в ипотеке.

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