В Новокузнецке продают торгово-офисный центр «Адмирал». Здание расположено на улице Транспортная, 91б.

Объект имеет площадь 3,08 тысячи кв. м. Продажа вызвана тем, что здание находится в залоге у ОАО «АКБ «Новокузнецкий муниципальный банк» и должно быть продано со стартовой ценой 164,014 миллиона рублей, сообщает «Ъ».

Владельцем торгово-офисного центра «Адмирал» является компания ООО «Автосити». Фирма была признана банкротом 1 декабря 2016 года по заявлению кредиторов Дмитрия Салтыкова из Кемерова с требованиями 43,58 миллиона рублей и Сергея Зиновьева из Новокузнецка с требованиями 0,6 миллиона.