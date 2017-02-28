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Недвижимость и строительство

В Новокузнецке продают торговый центр за 164 миллиона

Сегодня 08:30
1108
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Metalinfo.ru

В Новокузнецке продают торгово-офисный центр «Адмирал». Здание расположено на улице Транспортная, 91б.

Объект имеет площадь 3,08 тысячи кв. м. Продажа вызвана тем, что здание находится в залоге у ОАО «АКБ «Новокузнецкий муниципальный банк» и должно быть продано со стартовой ценой 164,014 миллиона рублей, сообщает «Ъ».

Владельцем торгово-офисного центра «Адмирал» является компания ООО «Автосити». Фирма была признана банкротом 1 декабря 2016 года по заявлению кредиторов Дмитрия Салтыкова из Кемерова с требованиями 43,58 миллиона рублей и Сергея Зиновьева из Новокузнецка с требованиями 0,6 миллиона.

Комментарии 2
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z
1 0
Это очень дорого ... 53 тысячи за 1 кв. м., реальная цена в 26-28 тысяч и то, если есть строительная экспертиза не из кемеровской области.
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ghj
0 0
Сергей Зиновьев тот самый хоккеист?
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