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Недвижимость и строительство

Реновацию жилья надо проводить по всей России за федеральные деньги

Сегодня 07:20
140
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Rustempo.ru

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предлагает реализовывать реновацию жилья по всей стране за счет федерального бюджета и частных инвестиций.

По мнению парламентария, нельзя решать жилищные проблемы в рамках одного взятого города, так как эти проблемы остро стоят по всей стране, и их нужно решать с помощью различных инструментов, «реновация может и должна стать одним из них».

Как сообщают «РИА Новости», с подобным обращением к президенту Владимиру Путину выступила и глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская.

Депутат предложила распространить московскую программу реновации на всю Россию, на что Путин ответил, что ему хотелось бы реализовать данную идею, однако это должно быть подкреплено реальными ресурсами.

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Комментарии 1
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олег
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в москве очень лакомый кусочек для распила народных денег, а в провинции что вове останется?
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