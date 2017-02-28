Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предлагает реализовывать реновацию жилья по всей стране за счет федерального бюджета и частных инвестиций.
По мнению парламентария, нельзя решать жилищные проблемы в рамках одного взятого города, так как эти проблемы остро стоят по всей стране, и их нужно решать с помощью различных инструментов, «реновация может и должна стать одним из них».
Как сообщают «РИА Новости», с подобным обращением к президенту Владимиру Путину выступила и глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская.
Депутат предложила распространить московскую программу реновации на всю Россию, на что Путин ответил, что ему хотелось бы реализовать данную идею, однако это должно быть подкреплено реальными ресурсами.
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