Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
Новосибирск: Карта выходных с 16 по 18 июня

Немецкие секс-беженцы променяли «не такую» Сибирь на Кавказ

Сегодня 09:00
1244
Автор:
Татьяна Жукова
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
vn.ru

Немецкая семья Мартенс, сбежавшая в феврале из Новосибирской области, снова планирует вернуться в Россию. Теперь — на Кавказ.

Напомним, семья баптистов Мартенс из Германии пробыла в селе Кыштовка несколько месяцев, в лютые сибирские морозы. Немцы сбежали в Россию, чтобы избавить детей от уроков секс-просвещения. Они обживались в стареньком доме, планировали купить трактор и завести хозяйство, но в конце февраля неожиданно уехали домой.

Почти сразу Мартенсов позвали в Россию снова — секс-беженцы полюбились россиянам, о них активно писали СМИ и показывали на федеральных каналах. На днях глава семьи Евгений Мартенс ездил «на разведку» в Ставрополь, пишет «КП». Местный правозащитник Владимир Полубояренко предложил семье поселиться в его четырёхэтажном доме в пригороде.

Во время пресс-конференции Евгений Мартенс рассказывал, как приглянулся ему зелёный и ухоженный Ставрополь, признался, что Кавказ оказался совсем не таким страшным, как рассказывали, и вообще — он здесь как на родине. А вот о Новосибирской области немец высказался довольно нелестно:

«Там все было неподготовлено, все было не так, как мы себе представляли. Надо было печку дровами топить, например. Семья очень мёрзла. Мы с женой были недовольны жизнью там, дети тоже».

Евгений также рассказал, что над его безработной женой-домохозяйкой смеялись новосибирские чиновники. А самым большим злом оказались местные алкоголики.

«А я отвечал чиновникам: а вы попробуйте родить и воспитать десять детей! Думаете, это не профессия? Вообще в Новосибирской области многое нам не нравилось. Например, ко мне там в дом заходили алкоголики, просили дать 50−100 рублей на водку, меня это очень раздражало».

Напомним, ранее правозащитник Гарри Мурей, представлявший интересы семьи Мартенс, рассказывал другое. Со слов Евгения он заявлял, что в Сибири лучше, чем в Германии, жители Кыштовки — добрые и гостеприимные люди, а бытовых трудностей он не боится. Единственной проблемой стали местные чиновники, которые проявляли к семье излишнее внимание.

Добавим, окончательное решение о переезде в Ставрополь Мартенсы примут позже, на семейном совете.

Комментарии 8
Добавить комментарий
аватар
Недимон
26 0
Откуда деньги берут на ораву мотаться туда-сюда ????
Тут, блин, съездить платцкартом в Екатеринбург к родственникам вдвоем раз в год, и то целый год копишь - я худею от богатейшей олигархами страны ! !! !!! !!!! !!!!!
ответить
аватар
дааа
10 1
Власть наплодила алкашей, которые запомнились иностранцам больше всего прочего.
ответить
аватар
Кам 249
2 0
На Алтае и в Туве веселее алкоголики)
там то аборигены лютые как мороз в январе...
ответить
аватар
Я
6 0
Откуда деньги берут на ораву мотаться туда-сюда ????
Тут, блин, съездить платцкартом в Екатеринбург к родственникам вдвоем раз в год, и то целый год копишь - я худею от богатейшей олигархами страны ! !! !!! !!!! !!!!!
У них там в Германии пособие на детей по 200 евро до 20 с чем-то лет, на каждого вот уже 2000 евро и плюс им родителям явно что-то платят,да поди свою хатку или домик сдают пока здесь живут вот они и мотаются, гражданство то не меняют. сюда приедут тут им наши что-нибудь да дадут как беженцам.
ответить
аватар
13
7 0
Какой нежный дяденька. Они планировали приехать на все готовое? Люксовые хоромы и все прочее? Какая то мутная история
ответить
аватар
*
6 0
Болтаются как некая субстанция в проруби
ответить
аватар
321
0 0
..."секс-беженцы" - как это возбуждает!!! бегите же ко мне, я дам вам политическое убежище...)))
ответить
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Курсы валют
Справочник
Система Orphus
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ