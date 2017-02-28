Немецкая семья Мартенс, сбежавшая в феврале из Новосибирской области, снова планирует вернуться в Россию. Теперь — на Кавказ.

Напомним, семья баптистов Мартенс из Германии пробыла в селе Кыштовка несколько месяцев, в лютые сибирские морозы. Немцы сбежали в Россию, чтобы избавить детей от уроков секс-просвещения. Они обживались в стареньком доме, планировали купить трактор и завести хозяйство, но в конце февраля неожиданно уехали домой.

Почти сразу Мартенсов позвали в Россию снова — секс-беженцы полюбились россиянам, о них активно писали СМИ и показывали на федеральных каналах. На днях глава семьи Евгений Мартенс ездил «на разведку» в Ставрополь, пишет «КП». Местный правозащитник Владимир Полубояренко предложил семье поселиться в его четырёхэтажном доме в пригороде.

Во время пресс-конференции Евгений Мартенс рассказывал, как приглянулся ему зелёный и ухоженный Ставрополь, признался, что Кавказ оказался совсем не таким страшным, как рассказывали, и вообще — он здесь как на родине. А вот о Новосибирской области немец высказался довольно нелестно:

«Там все было неподготовлено, все было не так, как мы себе представляли. Надо было печку дровами топить, например. Семья очень мёрзла. Мы с женой были недовольны жизнью там, дети тоже».

Евгений также рассказал, что над его безработной женой-домохозяйкой смеялись новосибирские чиновники. А самым большим злом оказались местные алкоголики.

«А я отвечал чиновникам: а вы попробуйте родить и воспитать десять детей! Думаете, это не профессия? Вообще в Новосибирской области многое нам не нравилось. Например, ко мне там в дом заходили алкоголики, просили дать 50−100 рублей на водку, меня это очень раздражало».

Напомним, ранее правозащитник Гарри Мурей, представлявший интересы семьи Мартенс, рассказывал другое. Со слов Евгения он заявлял, что в Сибири лучше, чем в Германии, жители Кыштовки — добрые и гостеприимные люди, а бытовых трудностей он не боится. Единственной проблемой стали местные чиновники, которые проявляли к семье излишнее внимание.

Добавим, окончательное решение о переезде в Ставрополь Мартенсы примут позже, на семейном совете.