Ребятишкам со сложными формами ДЦП подарили настоящее приключение.

Детей прокатили на воздушном шаре в Новоильинском районе, рядом с ТЦ «Клондайк». Как рассказала председатель физкультурно-спортивного клуба инвалидов «Факел» Елена Перфильева, такой подарок юным новокузнечанам сделали Сергей Гарманов и братья Сальниковы. За помощь в организации также благодарят сотрудников администрации.

Всего, как уточнил ВашГород.ру фотограф Юрий Лобачёв, незабываемые впечатления подарили 30-ти новокузнечанам с ограниченными возможностями здоровья.

Напомним, новокузнечане организовали уникальный реабилитационный экологический познавательный туризм для детей со сложными формами ДЦП. Ребятишкам устраивают путешествия и походы.