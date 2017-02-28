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В Новокузнецке особых детей прокатили на воздушном шаре

Сегодня 09:40
341
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВКонтакте

Ребятишкам со сложными формами ДЦП подарили настоящее приключение.

Детей прокатили на воздушном шаре в Новоильинском районе, рядом с ТЦ «Клондайк». Как рассказала председатель физкультурно-спортивного клуба инвалидов «Факел» Елена Перфильева, такой подарок юным новокузнечанам сделали Сергей Гарманов и братья Сальниковы. За помощь в организации также благодарят сотрудников администрации.

Всего, как уточнил ВашГород.ру фотограф Юрий Лобачёв, незабываемые впечатления подарили 30-ти новокузнечанам с ограниченными возможностями здоровья.

Напомним, новокузнечане организовали уникальный реабилитационный экологический познавательный туризм для детей со сложными формами ДЦП. Ребятишкам устраивают путешествия и походы.

Комментарии 2
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Ребята молодцы! Так держать.
А когда амдинистрация нормальными детьми займется и глова в кормушках застряли?
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Елена Перфильева
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Ребята молодцы! Так держать.
А когда амдинистрация нормальными детьми займется и глова в кормушках застряли?
Уважаемые родители!Поверьте,очень-очень много вы можете делать сами!Администрация вам будет в помощь!Придумывайте,организовывайте,отдыхайте активно,не ждите,что вам принесут на блюдечке!..Божьих благословений!
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