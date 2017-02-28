Ребятишкам со сложными формами ДЦП подарили настоящее приключение.
Детей прокатили на воздушном шаре в Новоильинском районе, рядом с ТЦ «Клондайк». Как рассказала председатель физкультурно-спортивного клуба инвалидов «Факел» Елена Перфильева, такой подарок юным новокузнечанам сделали Сергей Гарманов и братья Сальниковы. За помощь в организации также благодарят сотрудников администрации.
Всего, как уточнил ВашГород.ру фотограф Юрий Лобачёв, незабываемые впечатления подарили 30-ти новокузнечанам с ограниченными возможностями здоровья.
Напомним, новокузнечане организовали уникальный реабилитационный экологический познавательный туризм для детей со сложными формами ДЦП. Ребятишкам устраивают путешествия и походы.
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А когда амдинистрация нормальными детьми займется и глова в кормушках застряли?
А когда амдинистрация нормальными детьми займется и глова в кормушках застряли?