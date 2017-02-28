В Новосибирске прикрыли крупный канал сбыта алкоголя. Поддельное спиртное с ацетоном продавали в трёх регионах.

Как сообщили в пресс-службе областного Следственного комитета, 29-летний новосибирец открыл свой «бизнес» в январе 2015 года. Подпольный алкоголь хранился в складе на ул. Сибиряков-Гвардейцев, оттуда спиртное возили в торговые точки Новосибирской, Кемеровской областей и Алтайского края. На мужчину работали два человека — 30-летний водитель и 34-летняя бухгалтер.

Сотрудники следкома изъяли со склада более 28 тысяч бутылок различного алкоголя. Среди них — поддельная водка «Родники Сибири», «Русский Формат», «Царская охота» и др., коньяк «Мартель», «Лезгинка» и «Хеннесси», виски «Джек Дэниэлс». Вся партия содержала опасные яды.

«Контрафактная продукция содержит опасные для жизни и здоровья человека примеси — ацетон и этиллактат, а концентрация имеющихся в ней сивушных масел значительно превышает требования, установленные действующими стандартами», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Добавим, в Новосибирской области прикрыли также цех, где готовили и разливали всю эту водку с коньяком. В ход обыска там нашли 45 200 литров спирта, около 70 тысяч поддельных этикеток, свыше 17 тысяч кустарно изготовленных акцизов. Спирт, по предварительной информации, везли из Кубани.