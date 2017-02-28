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Вау ... а чего тогда все в тайланду улетают? Неужели наши пляжи хуже?
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Ещё четыре пляжа и одно место отдыха у воды готовы принять отдыхающих новокузнечан.
Городская комиссия разрешила открыть для купания пляжи «Пурга», «Юга -1,2», «Дельфин» и место массового отдыха Векборд парк «Woda». Об этом сообщает пресс-служба городского управления по защите населения и территории.
Накануне ВашГород.ру сообщал об открытии пляжей «Водный», «Черёмушки» и мест массового отдыха у воды «Шале» и «Черёмушки-1».
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