Ещё четыре пляжа и одно место отдыха у воды готовы принять отдыхающих новокузнечан.

Городская комиссия разрешила открыть для купания пляжи «Пурга», «Юга -1,2», «Дельфин» и место массового отдыха Векборд парк «Woda». Об этом сообщает пресс-служба городского управления по защите населения и территории.

Накануне ВашГород.ру сообщал об открытии пляжей «Водный», «Черёмушки» и мест массового отдыха у воды «Шале» и «Черёмушки-1».