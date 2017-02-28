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Недвижимость и строительство

В Новокузнецке избавляются от печально известного магазина

Сегодня 10:57
1017
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
novokuznetsk.su

В Новокузнецке закрывается магазин «Аквалайф». Объект находится на проспекте Металлургов, 41. В настоящее время идёт распродажа товара.

Освободившееся помещение планируется сдавать в аренду за 45 тысяч рублей в месяц или продать за 10 миллионов рублей. Площадь объекта 80 кв. м, сообщает SU.

Напомним, магазин прославился тем, что его владелец разрушил фасад дома. От дома отклеили всю облицовку, чтобы сделать пристройку к магазину. Однако общественность и местные власти не позволили этого сделать. После изуродованный фасад прикрыли рекламным баннером, но восстановительные работы так и не начались.

Комментарии 2
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z
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Походу частник не забашлял, вот его и травят. Если посмотреть на многие другие здания уничтоженные архитекторами-тулиивцами, то снятие облицовки это полная крень.
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Походу частник не забашлял, вот его и травят. Если посмотреть на многие другие здания уничтоженные архитекторами-тулиивцами, то снятие облицовки это полная крень.
Ты х... не пиши,если не знаешь. Они убрали полностью наружную стену, отступив от проекта. Это первый этаж. Их обязали все вернуть в исходное состояние.
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