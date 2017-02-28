В Новокузнецке закрывается магазин «Аквалайф». Объект находится на проспекте Металлургов, 41. В настоящее время идёт распродажа товара.

Освободившееся помещение планируется сдавать в аренду за 45 тысяч рублей в месяц или продать за 10 миллионов рублей. Площадь объекта 80 кв. м, сообщает SU.

Напомним, магазин прославился тем, что его владелец разрушил фасад дома. От дома отклеили всю облицовку, чтобы сделать пристройку к магазину. Однако общественность и местные власти не позволили этого сделать. После изуродованный фасад прикрыли рекламным баннером, но восстановительные работы так и не начались.