По статистике, более половины из нас хотя бы раз заболевали от кондиционера.

В регионах стоит жара, значит, «кондёры» станут использовать на полную. ВашГород.ру узнал у директора новокузнецкого медицинского центра «Азбука здоровья» Аркадия Дубовика, как не заболеть из-за кондиционера, а также, чем ещё опасен этот прибор.

Подхватить простуду после использования кондиционера возможно из-за локального переохлаждения, рассказал собеседник. Чтобы не сидеть с насморком, когда все ходят на пляж, соблюдайте простые правила.

Если вы пользуетесь кондиционером в автомобиле, то закрывайте при этом окна. Холодный поток не должен дуть непосредственно в лицо, лучше, если его направить в ноги или на лобовое стекло. Тогда он смешается с воздухом в салоне, и организмом будет восприниматься лучше.

А чтобы не простудиться, кондиционер в помещении, так же, как и в автомобиле, не должен дуть непосредственно на человека. Включая его, обязательно закрывайте окна. Температуру же можно выбирать исходя из индивидуальных предпочтений.

Помимо простуды, чудо техники, если его не контролируют специалисты, грозит серьёзной болезнью.

«Что касается кондиционеров дома или на рабочем месте, его постоянно должны обслуживать и вычищать специалисты. В среде, которая находится внутри фильтра кондиционера, размножаются бактерии легионеллы. Они являются возбудителями легионеллёза. Легионеллёз представляет собой тяжелое инфекционное заболевание, характеризующееся общей интоксикацией, поражением дыхательной, мочевыделительной и центральной нервной системы", — рассказал Аркадий Дубовик.

По результатам опроса на сайте «Зарплата.ру», кондиционер сегодня установлен в большинстве офисов. Так что советуем рассказать друзьям и близким о простых правилах безопасности при его использовании.