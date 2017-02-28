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Покупателям сделают скидки в магазинах крупных сетей

Сегодня 11:55
621
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
kazanfirst.ru

Ритейлеров обязали снижать розничные цены на товары в случае, если им удалось договориться о скидке для себя от поставщика.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила ритейлерам новые разъяснения положений закона «О торговле». В письме сказано, что, «выбив» скидку у поставщика, магазин должен соответствующим образом снизить цену товара на полке. Об этом пишут «Известия».

Размер скидки для покупателей должен быть не меньше, чем снижение цены для магазина. За нарушение этого правила предусмотрен штраф до 5 миллионов рублей.

Комментарии 4
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Степан
1 4
Ну и смысл им сейчас будет скидки выпрашивать.... Я думаю, лучше бы в процентном соотношений сделали, что бы все в плюсе были. Например 70 % ( от суммы скидки производителя) идет скидка в розницу для покупателей, остальные 30 пусть прибылью лягут ритейлерам.
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Vasya
0 0
Ну и смысл им сейчас будет скидки выпрашивать.... Я думаю, лучше бы в процентном соотношений сделали, что бы все в плюсе были. Например 70 % ( от суммы скидки производителя) идет скидка в розницу для покупателей, остальные 30 пусть прибылью лягут ритейлерам.
Товарооборот! Тем более сейчас у большинства нет денег на покупки дорогих продуктов!
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z
2 0
Походу до федералов только сейчас дошло, что в регионах продуктовая корзина дутая и профинансированая слепота определенных чиговноежиков.
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усманоф бог
0 0
на каком основании правительство регулирует цены и размер скидки? у нас же рыночная экономика и капитализм! не нравится цены в одном магазине - иди в другой и бери дешевле. не нравятся цены ни в одном магазе - делайте свой магаз и зовите туда поставщиков.
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