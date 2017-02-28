Ритейлеров обязали снижать розничные цены на товары в случае, если им удалось договориться о скидке для себя от поставщика.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила ритейлерам новые разъяснения положений закона «О торговле». В письме сказано, что, «выбив» скидку у поставщика, магазин должен соответствующим образом снизить цену товара на полке. Об этом пишут «Известия».

Размер скидки для покупателей должен быть не меньше, чем снижение цены для магазина. За нарушение этого правила предусмотрен штраф до 5 миллионов рублей.