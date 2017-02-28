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Туристке из Шерегеша отказали в помощи таштагольские врачи

Сегодня 12:10
563
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Pixabay

Читатель Максим М. пожаловался редакции, что врачи в Таштаголе не помогли его жене, которую укусил клещ.

Паразита обнаружили на отдыхе в Шерегеше в минувшее воскресенье. Супруги сами вытащили клеща, положили его в мешочек и отправились к медикам.

«Мы поехали в Таштагольскую больницу, которая находится на Ленина, 7. В травмпункте сидели два врача. Нам сказали, цитирую дословно: „Вам уже больше 18 лет, страховки от клеща нет, ставить укол вам не будем“. Я у врача спросил, мол, что нам, теперь помирать. Она очень спокойно и уверенно сказала: „Да, умирайте“», — рассказал Максим.

Имя-фамилию или должность работника больницы супруги не узнали, так как поспешили в другое медучреждение, добавил собеседник.

«Мы быстрее поехали в Новокузнецк, в 1-ю Горбольницу. Нам без всяких проблем оказали помощь и поставили укол. Будьте осторожнее, потому что если вас укусит клещ в так называемом курортном городе Шерегеш, вам никто не поможет. Иммуноглобулин не поставят, если у вас нет страховки», — добавил читатель.

Оперативный комментарий от Таштагольской районной больницы ВашГород.ру получить не удалось.

Комментарии 5
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Марго, начнем с того,
0 1
что в Таштаголе по адресу ул. Ленина д.7 находится административное отделение.
В следующий раз, передайте Максиму М, что взрослая поликлиника в Таштаголе находится чуть дальше, на Ленина - 5.

Марго, как Вы полагаете, - в административных отделениях ВОЗа всегда вакцины наготове?
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555
1 0
Чтобы подстраховаться от таких случаев, пройдите предварительно вакцинацию.
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Ольга
6 0
что в Таштаголе по адресу ул. Ленина д.7 находится административное отделение.
В следующий раз, передайте Максиму М, что взрослая поликлиника в Таштаголе находится чуть дальше, на Ленина - 5.

Марго, как Вы полагаете, - в административных отделениях ВОЗа всегда вакцины наготове?
Взрослая или нет. Все равно объяснить нужно было! Я думаю если бы вас укусил клещ, Вы бы тоже быстрее к врачу по бежали. И если вы не знали, в этой больнице и взрослым помощь оказывают!!!! И не нужно огороживать врачей, тот или не тот адрес. Так то все врачи клятву гепократа подписывали. А врач, который такими словами разбрасывается пускай дома сидит. Коснулся бы вас такой случай, Вы бы так не писали. Вы Максим молодец, что рассказали, теперь хоть знать будем. Тоже часто ездим туда
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Оленька, родная,
0 1
"по бежали" пишется слитно, а "гепократову" клятву уже не дают тысячу лет.

Хотя, я понимаю Ваше беспокойство - наша медицина находится в плачевном состоянии. На следующей прямой линии с Владимиром Владимировичем так его и спросите - какого, мол хоннекера, в Таштаголе нет указателей куда бежать при форс-мажоре.
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