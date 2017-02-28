Читатель Максим М. пожаловался редакции, что врачи в Таштаголе не помогли его жене, которую укусил клещ.
Паразита обнаружили на отдыхе в Шерегеше в минувшее воскресенье. Супруги сами вытащили клеща, положили его в мешочек и отправились к медикам.
«Мы поехали в Таштагольскую больницу, которая находится на Ленина, 7. В травмпункте сидели два врача. Нам сказали, цитирую дословно: „Вам уже больше 18 лет, страховки от клеща нет, ставить укол вам не будем“. Я у врача спросил, мол, что нам, теперь помирать. Она очень спокойно и уверенно сказала: „Да, умирайте“», — рассказал Максим.
Имя-фамилию или должность работника больницы супруги не узнали, так как поспешили в другое медучреждение, добавил собеседник.
«Мы быстрее поехали в Новокузнецк, в 1-ю Горбольницу. Нам без всяких проблем оказали помощь и поставили укол. Будьте осторожнее, потому что если вас укусит клещ в так называемом курортном городе Шерегеш, вам никто не поможет. Иммуноглобулин не поставят, если у вас нет страховки», — добавил читатель.
Оперативный комментарий от Таштагольской районной больницы ВашГород.ру получить не удалось.
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В следующий раз, передайте Максиму М, что взрослая поликлиника в Таштаголе находится чуть дальше, на Ленина - 5.
Марго, как Вы полагаете, - в административных отделениях ВОЗа всегда вакцины наготове?
В следующий раз, передайте Максиму М, что взрослая поликлиника в Таштаголе находится чуть дальше, на Ленина - 5.
Марго, как Вы полагаете, - в административных отделениях ВОЗа всегда вакцины наготове?
Хотя, я понимаю Ваше беспокойство - наша медицина находится в плачевном состоянии. На следующей прямой линии с Владимиром Владимировичем так его и спросите - какого, мол хоннекера, в Таштаголе нет указателей куда бежать при форс-мажоре.