Читатель Максим М. пожаловался редакции, что врачи в Таштаголе не помогли его жене, которую укусил клещ.

Паразита обнаружили на отдыхе в Шерегеше в минувшее воскресенье. Супруги сами вытащили клеща, положили его в мешочек и отправились к медикам.

«Мы поехали в Таштагольскую больницу, которая находится на Ленина, 7. В травмпункте сидели два врача. Нам сказали, цитирую дословно: „Вам уже больше 18 лет, страховки от клеща нет, ставить укол вам не будем“. Я у врача спросил, мол, что нам, теперь помирать. Она очень спокойно и уверенно сказала: „Да, умирайте“», — рассказал Максим.

Имя-фамилию или должность работника больницы супруги не узнали, так как поспешили в другое медучреждение, добавил собеседник.

«Мы быстрее поехали в Новокузнецк, в 1-ю Горбольницу. Нам без всяких проблем оказали помощь и поставили укол. Будьте осторожнее, потому что если вас укусит клещ в так называемом курортном городе Шерегеш, вам никто не поможет. Иммуноглобулин не поставят, если у вас нет страховки», — добавил читатель.

Оперативный комментарий от Таштагольской районной больницы ВашГород.ру получить не удалось.