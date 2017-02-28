Жители крупных городов Сибири предпочитают переезжать в города-миллионники, расположенные в западной части России.

Основными городами, куда любят переезжать сибиряки, становятся Москва, Санкт-Петербург и Краснодар. Желание переехать возникает не только у жителей небольших городов, типа Новокузнецка и Кемерова, но даже из Новосибирска молодые люди предпочитают испытать свои силы в мегаполисах (Москва, Санкт-Петербург) или жить по ближе к морю и солнцу (Краснодарский край).

ВашГород.ру подготовил подборку выгодных предложений квартир в данных городах. Объекты выбирались ближе к центру городу.

Краснодар

Квартиру студию в Центральном районе Краснодара площадью 37 кв. м можно приобрести за 1,5 миллиона рублей. Новостройка находится на улице Старокубанская.

В квартире необходимо сделать ремонт. Рядом находятся школы, детские сады, магазины, остановки общественного транспорта.

Двухкомнатная квартира в Центральном районе города обойдётся в 3 миллиона рублей. Площадь 60 кв. м. Дом находится на улице Димитрова.

В квартире сделан ремонт. Есть гардеробная, раздельный санузел, большая светлая кухня, с выходом на балкон, с которого открывается вид на город. В доме сделан капремонт. Территория облагорожена, нет проблем с парковкой.

Санкт-Петербург

В Санкт-Петербурге на набережной реки фонтанки можно приобрести квартиру студию площадью 24 кв. м в историческом доме за 2,7 миллиона рублей.

Кап.ремонт 1995 г. полностью поменены кровля и электропроводка, установлен новый лифт. В квартирах вмонтирована современная система отопления и водоснабжения. Высота потолков-3.7 м. В радиусе двух километров находятся станции метро Балтийская и Нарвская.

А двухкомнатную квартиру площадью 45 кв. м рядом с центром можно приобрести всего на 600 тысяч дороже — за 3,3 миллиона рублей.

В квартире сделана перепланировка, две раздельные комнаты и коридор 11 кв. м. До метро 20 минут пешком. Хозяева готовы оставить большинство мебели.

Москва

В Москве цены напорядок отличаются. Так, в центре столицы студия площадью 16 кв. м. обойдётся в 4 миллиона 360 тысяч рублей. Дом расположен в Яковоапостольском Переулке, 17.

В объявлении говорится, что в квартира расположена в историческом центре столицы в кирпичном пятиэтажном доме. Высота потолков — 3,1 м. В двух минутах от дом находится станция метро «Курская.

Двухкомнатную квартиру рядом с центром можно приобрести за 5,7 миллионов рублей. За эти деньги предлагается квартира в кирпичной хрущёвке площадью 43 кв. м.

Рядом расположены школы, детские сады, поликлиника, фитнес-центры, торговые центры. До станции метро Нижегородская — 5 минут пешком.