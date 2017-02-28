Жители Кемерова заявляют об уничтожении деревьев на улицах города.

В Кемерово во дворах стали уничтожать деревья. Так, во дворе д. 49-Б по пр. Комсомольскому, руководство находящейся рядом школы решило, что росший за территорией наполовину распустившийся клен мешает парковке привозящих в школу учеников. А дерево просто поздно распускалось, сорт такой, — пишет подписчик популярного городского паблика во «ВКонтакте» (орфография и пунктуация авторы сохранены — прим.ред.).

Другая горожанка сообщила, что деревья вырубили и рядом с домом № 71.

В 7 школе тоже повырубали… Красиво было, арка из деревьев, теперь кругом одни пни, — сетует ещё один кемеровчанин.

По каким причинам вырубили деревья, неизвестно. Возможно, их посчитали ветхими. Старые деревья, отметим, ставят под угрозу здоровье жителей.