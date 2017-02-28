В Кемерове пожилая женщина попала на удочку «экстрасенса», которая рекламировала свои услуги на ТВ.

79-летняя кемеровчанка позвонила по указанному номеру и рассказала о своих проблемах. Затем с ней по телефону связалась некая Афина. Неизвестная уверяла, что организует для пенсионерки паломничество по святым местам, и все проблемы женщины исчезнут.

После каждого звонка «экстрасенс» требовала перечислить ей деньги. В итоге за четыре месяца кемеровчанка отдала мошеннице более 5 миллионов рублей. О произошедшем узнала дочь пенсионерки и уговорила её обратиться в полицию.

Сейчас полицейские ищут мошенников. С помощью оперативно-розыскных мероприятий устанавливаются все обстоятельства. Правоохранители выясняют, в каком городе обналичили полученные от пенсионерки деньги. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, рассказали в областном ГУ МВД.

Кузбассовцев просят обращаться за медпомощью только в нужные учреждения, а также рассказать о такой схеме мошенничества друзьям и близким.

По словам источника «Сибдепо», телефонный номер экстрасенсов рекламировали в передаче «Звёзды и судьбы» на «8 канале».

В сети к жуликам попала не только кемеровчанка. На нескольких сайтах в интернете встречаются жалобы от телезрителей на мошенников. По словам обманутых граждан, они обращались в Роскомнадзор и полицию, но по каким-то причинам «8 канал» не привлекают к ответственности.