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В Кузбассе подорожает проезд

Будьте бдительны: на ТВ промышляют экстрасенсы-мошенники

Сегодня 13:40
642
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
YouTube

В Кемерове пожилая женщина попала на удочку «экстрасенса», которая рекламировала свои услуги на ТВ.

79-летняя кемеровчанка позвонила по указанному номеру и рассказала о своих проблемах. Затем с ней по телефону связалась некая Афина. Неизвестная уверяла, что организует для пенсионерки паломничество по святым местам, и все проблемы женщины исчезнут.

После каждого звонка «экстрасенс» требовала перечислить ей деньги. В итоге за четыре месяца кемеровчанка отдала мошеннице более 5 миллионов рублей. О произошедшем узнала дочь пенсионерки и уговорила её обратиться в полицию.

Сейчас полицейские ищут мошенников. С помощью оперативно-розыскных мероприятий устанавливаются все обстоятельства. Правоохранители выясняют, в каком городе обналичили полученные от пенсионерки деньги. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, рассказали в областном ГУ МВД.

Кузбассовцев просят обращаться за медпомощью только в нужные учреждения, а также рассказать о такой схеме мошенничества друзьям и близким.

По словам источника «Сибдепо», телефонный номер экстрасенсов рекламировали в передаче «Звёзды и судьбы» на «8 канале».

В сети к жуликам попала не только кемеровчанка. На нескольких сайтах в интернете встречаются жалобы от телезрителей на мошенников. По словам обманутых граждан, они обращались в Роскомнадзор и полицию, но по каким-то причинам «8 канал» не привлекают к ответственности.

Комментарии 16
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Дон Хенаро 43246
8 14
Знаем одного,самого главного...мошенника....вчера 4 часа народ страны гипнотизировал и усыплял унылой ежегодной игрой в однотипные вопросы-ответы))))
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Валек
7 1
Самые главные мошенники это РПЦ и прочие церкви. Они хорошо наживаются на бабушках.
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Миша
4 0
Дон Хенаро:
Знаем одного,самого главного...мошенника....вчера 4 часа народ страны гипнотизировал и усыплял унылой ежегодной игрой в однотипные вопросы-ответы))))
Обижаете, а Чумак с Кашпировским? Те не только "с колен поднимали" - из мёртвых воскрешали! У них часы нарисованные начинали ходить, геморрой лечили путём прикладывания к экрану, энурез лечили, включая "будильник Кашпировского". Кто не верит современному экстрасенсу, тому гвардейцы "будильники Кашпировского" отключат. Будут всю оставшуюся жизнь энурезом страдать.
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Евгений
6 5
5 млн. у бабушки? Это же сколько она копила
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сова
3 6
А по-моему, полиция должна заинтересоваться самой пенсионеркой. Откуда у пенсионерки за 4 месяца нашлось 5 миллионов рублей????? Очень большой вопрос!!!!!
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222
7 0
А по-моему, полиция должна заинтересоваться самой пенсионеркой. Откуда у пенсионерки за 4 месяца нашлось 5 миллионов рублей????? Очень большой вопрос!!!!!
Не за 4 месяца нашлось, а за 4 месяца потратилось.
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stek
1 0
Не за 4 месяца нашлось, а за 4 месяца потратилось.
Если старушка не ела и не пила последние 25 лет, то она должна зарабатывать по 17000 ежемесячно, что не реально.
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Эн
6 0
Кто хочет обманываться , тот и верит всему и всем ! И экстрасенсы , и ведуньи , и РПЦ . Каждый выбирает сам . В век компьютеризации и прогрессивных технологий верить во всякую чушь .....????.... кому как хочется !
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сова
0 2
Не за 4 месяца нашлось, а за 4 месяца потратилось.
Для того чтобы их потратить, надо скачало найти. И видимо это только часть её сбережений, 5 миллионов! Какая-то чухня, может быть сумма придуманная кем-то?
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сова
0 0
Кто хочет обманываться , тот и верит всему и всем ! И экстрасенсы , и ведуньи , и РПЦ . Каждый выбирает сам . В век компьютеризации и прогрессивных технологий верить во всякую чушь .....????.... кому как хочется !
Я тоже так считаю!
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Миша
2 0
Кто хочет обманываться , тот и верит всему и всем ! И экстрасенсы , и ведуньи , и РПЦ . Каждый выбирает сам . В век компьютеризации и прогрессивных технологий верить во всякую чушь .....????.... кому как хочется !
В век компьютеризации и прогрессивных технологий надо не верить, а знать. Ведь банки самые главные организаторы мошенничества и коррупции. Оплата "8 каналу" прошла через через банк, деньги пенсионерка перечислила через банк, бюджетные деньги обналичивают коррупционеры тоже через банки. Достаточно национализировать банки, платёжные системы и отменить "коммерческую тайну", как коррупция и мошенничество сразу исчезнут вместе с капитализмом. Полный открытый контроль, учёт и персональная ответственность - единственный путь к справедливости и честности.
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Sv
3 0
Для того чтобы их потратить, надо скачало найти. И видимо это только часть её сбережений, 5 миллионов! Какая-то чухня, может быть сумма придуманная кем-то?
Сова покой потеряла, что у бабульки 5 миллионов , да что же так нервничаешь! Может дом продала, к детям переехала, речь то не об этом, а о том что на телевидении аферисты работают.
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Ххх
0 0
Недавно нужно было 5 тысяч перевести, сбербанка мобильный банк немедленно заблокировал, пришлось идти и подтверждать, что я действительно хочу перевести деньги через мобильный банк, тогда разблокировали, а здесь банк явно в доле
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Железный
0 0
А по-моему, полиция должна заинтересоваться самой пенсионеркой. Откуда у пенсионерки за 4 месяца нашлось 5 миллионов рублей????? Очень большой вопрос!!!!!
Скорее тобой, за твои кляузы, сплетни и оскорбительные писульки, хотя психиатры тобой давно интересуются )
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Степан
2 0
Видать сильная порча была)
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Юрий
1 3
Трудно найти хорошего мага, но мне в этом плане повезло, два раза обращался и оба раза помогли. Одного себе нашел, он проверенный. Других даже не рассматриваю.
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