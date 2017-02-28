Он заявил, что потребует от подрядчиков устранить изъяны.
Накануне глава Новокузнецка Сергей Кузнецов проехал по Центральному, Куйбышевскому и Кузнецкому районам и проверил качество дорожного полотна. Вопросы у него вызвало качество асфальта на проспекте Курако, пишет
Нарушена технология укладки асфальта при ремонте. Там большая колея и проседание. Он просто расплавился на остановках ильинских автобусов около вокзала, — цитирует novokuznetsk.su слова главы города.
Городская администрация направила претензию в адрес подрядчика, который занимался ремонтом Курако. Если вопрос не удастся решить мирно, мэрия намерена обратиться в суд с требованием взыскать с подрядчика всю сумму ущерба.
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С 17 часов 15.06 до 5 часов утра сидели при закрытых окнах.
А главе города до этого дела быть не может, ведь скоро и он начнет вновь бизнесом заниматься, как можно обижать тех с кем в одном ряду потом сидеть.
Я надеюсь глава читает иногда те статьи, где пишут о его работе.