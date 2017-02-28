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В Кузбассе подорожает проезд

Мэр Новокузнецка нашёл дефекты на отремонтированном проспекте Курако

Сегодня 13:49
444
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
tuapse.privetgorod.ru

Он заявил, что потребует от подрядчиков устранить изъяны.

Накануне глава Новокузнецка Сергей Кузнецов проехал по Центральному, Куйбышевскому и Кузнецкому районам и проверил качество дорожного полотна. Вопросы у него вызвало качество асфальта на проспекте Курако, пишет

Нарушена технология укладки асфальта при ремонте. Там большая колея и проседание. Он просто расплавился на остановках ильинских автобусов около вокзала, — цитирует novokuznetsk.su слова главы города.

Городская администрация направила претензию в адрес подрядчика, который занимался ремонтом Курако. Если вопрос не удастся решить мирно, мэрия намерена обратиться в суд с требованием взыскать с подрядчика всю сумму ущерба.

Комментарии 5
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Читатель
12 0
Он Жираф? Че так долго доходит? Весь город кричал об этом уже несколько месяцев назад
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Бусина
10 0
А до этого объезда он не видел этого??? Главными котролерами ремонта выступали как сам луноликий, так и его зам Макин, и Сырожа……….стырено там было 10 млн руб при ремонте.хотя предполагаю что гораздо больше……….Кроме ремонтников привлекаемых к судку, надо и контролеров, всех троих привлечь за невыполнение возложенных на них обязанностей по контролю за качеством выполненных работ, а так же за то, что контроля за расходом бюджетных средств не было.
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&
5 0
Еще бы он ножками прогулялся по тротуарам, по расплавленым отходам переработки нефти, которыми позаливали трещины.
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123
1 0
звездюлей этому недомерку надо навешать. ищейка врулеевская конченная пилядь..
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Владимир
3 0
Все верно, центр города Кузнецова интересует, ведь там ездят его соратники и их дети. А вот то, что люди в Новоильинском районе буквально задыхаются от вони с восстановленной (к великому сожалению) птицефабрики, это не интересно да и от центра далеко!
С 17 часов 15.06 до 5 часов утра сидели при закрытых окнах.
А главе города до этого дела быть не может, ведь скоро и он начнет вновь бизнесом заниматься, как можно обижать тех с кем в одном ряду потом сидеть.
Я надеюсь глава читает иногда те статьи, где пишут о его работе.
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