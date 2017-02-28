Он заявил, что потребует от подрядчиков устранить изъяны.

Накануне глава Новокузнецка Сергей Кузнецов проехал по Центральному, Куйбышевскому и Кузнецкому районам и проверил качество дорожного полотна. Вопросы у него вызвало качество асфальта на проспекте Курако, пишет

Нарушена технология укладки асфальта при ремонте. Там большая колея и проседание. Он просто расплавился на остановках ильинских автобусов около вокзала, — цитирует novokuznetsk.su слова главы города.

Городская администрация направила претензию в адрес подрядчика, который занимался ремонтом Курако. Если вопрос не удастся решить мирно, мэрия намерена обратиться в суд с требованием взыскать с подрядчика всю сумму ущерба.