В Новокузнецке юные спортсмены снялись в видео в поддержку «Металлурга» и новокузнецкой школы хоккея.

Видео символизирует борьбу за право играть в хоккей, за ту мечту, которую у Новокузнецка могут отобрать, рассказал Олег Скребков.

«Новокузнецкая школа хоккея, где занимаются дети в возрасте от 5 до 18 лет, по праву считается одной из лучших в России. Только за последние годы новокузнецкая школа хоккея дала мировому хоккею таких игроков, как Сергей Бобровский, Иван Телегин, Дмитрий Орлов, Илья Сорокин, Кирилл Капризов», — добавил новокузнечанин.

Небывалый ажиотаж вокруг хоккея в Новокузнецке спровоцировала потеря «Металлургом» своего места в КХЛ. Команда подала заявку в ВХЛ. Но некоторые горожане боялись, что с уходом «Кузни» из КХЛ в Новокузнецке угаснет хоккей, в том числе и школа для юниоров.