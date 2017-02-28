Уже завтра, 17 июня, кемеровчане раскрасят себя и других в яркие цвета на фестивале I Like Holi.
Помимо запуска красок, гостей ждут выступления музыкантов. Также пройдёт отборочный этап фестиваля урбан-культур «Твой стиль» в направлении танца.
Как ВашГород.ру рассказал один из организаторов мероприятия Илья Ключников, вход на фестиваль бесплатный. Платная только краска холи — 150 рублей за пакетик.
Кемеровчан ждут к 16.00 в парке отдыха «Антошка».
Напомним, 2 июля в Кемерове пройдёт забег с запуском краски холи.
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