Уже завтра, 17 июня, кемеровчане раскрасят себя и других в яркие цвета на фестивале I Like Holi.

Помимо запуска красок, гостей ждут выступления музыкантов. Также пройдёт отборочный этап фестиваля урбан-культур «Твой стиль» в направлении танца.

Как ВашГород.ру рассказал один из организаторов мероприятия Илья Ключников, вход на фестиваль бесплатный. Платная только краска холи — 150 рублей за пакетик.

Кемеровчан ждут к 16.00 в парке отдыха «Антошка».

Напомним, 2 июля в Кемерове пройдёт забег с запуском краски холи.