Стало известно, когда пройдут выпускные вечера в Кемеровской области.

В этом году выпускники окончательно попрощаются со школой в воскресенье, 25 июня. Об этом в эфире «Вести Кузбасс» сообщила заместитель губернатора Елена Пахомова.

По её словам, проводить выпускные позднее 25 июня не очень удобно, так как многие бывшие школьники уже стремятся подать документы в вузы.