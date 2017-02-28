Названа дата школьных выпускных в Кузбассе
Сегодня 15:39
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Стало известно, когда пройдут выпускные вечера в Кемеровской области.
В этом году выпускники окончательно попрощаются со школой в воскресенье, 25 июня. Об этом в эфире «Вести Кузбасс» сообщила заместитель губернатора Елена Пахомова.
По её словам, проводить выпускные позднее 25 июня не очень удобно, так как многие бывшие школьники уже стремятся подать документы в вузы.
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