Живая музыка и танцы — рецепт отличных выходных.

По воскресеньям новокузнечан зовут посмотреть на выступление студии «Апофеоз» под музыку «Нового Кузнецкого биг-бенда». Желающие и умеющие танцевать могут тоже поучаствовать.

Танцевальные вечера проходят каждое воскресенье июня, августа и сентября (до 17 числа) с 18.00 до 20.00 на площади у Драмтеатра. Подробности смотрите здесь.