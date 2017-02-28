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Новокузнечан зовут на танцы под живую музыку

Сегодня 16:10
272
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Pixabay

Живая музыка и танцы — рецепт отличных выходных.

По воскресеньям новокузнечан зовут посмотреть на выступление студии «Апофеоз» под музыку «Нового Кузнецкого биг-бенда». Желающие и умеющие танцевать могут тоже поучаствовать.

Танцевальные вечера проходят каждое воскресенье июня, августа и сентября (до 17 числа) с 18.00 до 20.00 на площади у Драмтеатра. Подробности смотрите здесь.

Комментарии 2
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Дон Хенаро 43246
1 4
А им что, согласование на проведение массового мероприятия с использованием звукоусиливающей аппаратуры не нужно?...что за двойные стандарты?
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Михаил
3 0
Дон Хенаро:
А им что, согласование на проведение массового мероприятия с использованием звукоусиливающей аппаратуры не нужно?...что за двойные стандарты?
Не понял сути претензии (вопроса). Можете прийти в это воскресенье к драмтеатру и посмотреть на действо. Надеюсь, вопросы отпадут сами собой.
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