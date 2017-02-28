Живая музыка и танцы — рецепт отличных выходных.
По воскресеньям новокузнечан зовут посмотреть на выступление студии «Апофеоз» под музыку «Нового Кузнецкого биг-бенда». Желающие и умеющие танцевать могут тоже поучаствовать.
Танцевальные вечера проходят каждое воскресенье июня, августа и сентября (до 17 числа) с 18.00 до 20.00 на площади у Драмтеатра. Подробности смотрите здесь.
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А им что, согласование на проведение массового мероприятия с использованием звукоусиливающей аппаратуры не нужно?...что за двойные стандарты?