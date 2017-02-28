Детский оздоровительный лагерь «Юбилейный», расположенный в Бердске Новосибирской области, закрылся из-за эпидемии ОРВИ.

Как сообщает Sibnet.ru, смена лагеря должна была продлиться до 21 июня, однако завершилась раньше срока на пять дней — родителям сказали забирать детей, поскольку многие из них заболели ОРВИ. Как пояснили вожатые родителям отдыхающих, всему виной стала резкая смена погоды. Известно, что вчера, 15 июня, к воротам лагеря прибыли несколько автомобилей скорой помощи.

«Вчера вызывали врачей, трёх человек увезли, и было принято решение приостановить смену, чтобы не распространять инфекцию», — рассказала методист «Юбилейного» по дополнительному образованию Любовь Куклина.

Всего же в лагере отдыхало более 500 человек.

По словам методиста, в качестве компенсации за пропущенные дни отдыха детям организуют дополнительную смену в дни осенних каникул.

Впрочем, согласно данным Роспотребнадзора, вред, причинённый жизни, здоровью ребенка или его имуществу вследствие конструктивных, производственных, рецептурных или иных недостатков услуги, подлежит возмещению в полном объеме в соответствии со ст. 14 Закона № 2300−1. А значит, родители вправе требовать компенсацию.

Ранее ВашГород.ру уже писал об опасностях, которые подстерегают детей в летних лагерях.