Жителей Кемеровской области ждёт подорожание муниципального проезда.

Стоимость билетов поднимется на несколько рублей, пишет Novokuznetsk.su. Причина — бедственное положение транспортных предприятий области.

Стоит отметить, что себестоимость проезда сегодня около 30 рублей, а мы платим только 16 (пенсионеры отдают 4 рубля).

Новые цены для муниципального транспорта утвердят до конца года. Но помимо этого, проезд подорожает и в маршрутках.

Напомним, последний раз цены на поездку менялись в 2015 году.