В Кузбассе подорожает проезд
Сегодня 16:45
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Жителей Кемеровской области ждёт подорожание муниципального проезда.
Стоимость билетов поднимется на несколько рублей, пишет Novokuznetsk.su. Причина — бедственное положение транспортных предприятий области.
Стоит отметить, что себестоимость проезда сегодня около 30 рублей, а мы платим только 16 (пенсионеры отдают 4 рубля).
Новые цены для муниципального транспорта утвердят до конца года. Но помимо этого, проезд подорожает и в маршрутках.
Напомним, последний раз цены на поездку менялись в 2015 году.
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Оставляем подпись за выдвижение НАШЕГО КАНДИДАТА!!!!
К черту путинскую власть!!!
Все заходим на
2018. navalny. com
Оставляем подпись за выдвижение НАШЕГО КАНДИДАТА!!!!
К черту путинскую власть!!!
Все заходим на
2018. navalny. com
Оставляем подпись за выдвижение НАШЕГО КАНДИДАТА!!!!
К черту путинскую власть!!!
кремлевские мурзилки возбудились)))))