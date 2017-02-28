Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
В Кузбассе подорожает проезд

В Кузбассе подорожает проезд

Сегодня 16:45
873
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Vustug-info.ru

Жителей Кемеровской области ждёт подорожание муниципального проезда.

Стоимость билетов поднимется на несколько рублей, пишет Novokuznetsk.su. Причина — бедственное положение транспортных предприятий области.

Стоит отметить, что себестоимость проезда сегодня около 30 рублей, а мы платим только 16 (пенсионеры отдают 4 рубля).

Новые цены для муниципального транспорта утвердят до конца года. Но помимо этого, проезд подорожает и в маршрутках.

Напомним, последний раз цены на поездку менялись в 2015 году.

Комментарии 11
Добавить комментарий
аватар
Дон Хенаро 43246
13 11
Все заходим на
2018. navalny. com
Оставляем подпись за выдвижение НАШЕГО КАНДИДАТА!!!!
К черту путинскую власть!!!
ответить
аватар
сова
5 3
Дон Хенаро:
Все заходим на
2018. navalny. com
Оставляем подпись за выдвижение НАШЕГО КАНДИДАТА!!!!
К черту путинскую власть!!!
Хренара, иди в ..опу
ответить
аватар
Дон Хенаро 43246
7 4
вашего анального
кремлевские мурзилки возбудились)))))
ответить
аватар
jjee5
7 2
Дон Хенаро:
Все заходим на
2018. navalny. com
Оставляем подпись за выдвижение НАШЕГО КАНДИДАТА!!!!
К черту путинскую власть!!!
Не являюсь сторонником Путина. Но какой к *** Навальный? Эта шлюха западная? Спасибо, Горбачева за глаза хватило.
ответить
аватар
Елена
3 0
Не надо маршрутки к муниципалкам приплетать, они больше не относятся к закону о ценообразовании
ответить
аватар
Евгений
1 0
Дон Хенаро:
Все заходим на
2018. navalny. com
Оставляем подпись за выдвижение НАШЕГО КАНДИДАТА!!!!
К черту путинскую власть!!!
За Навального не знаю, за путинскую власть, власть олигархов и продажных коррумпированных чиновников Мы знаем и менять их с конфискацией необходимо важно...
ответить
аватар
прр
2 1
Дон Хенаро:
кремлевские мурзилки возбудились)))))
Ты адекватно смотри на вещи. Тебе везде мерещатся кремл.мурзилки. Ты на себя посмотри таких как ты явное меньшинство. Адекватных людей понимающих кто такой .авальный явно большинство мне кажется бабушка в подъезда больше для страны сделает как президент. В стране много проблем но кто кто но точно не он их решит. 100%
ответить
аватар
Прохожий
0 0
Ты адекватно смотри на вещи. Тебе везде мерещатся кремл.мурзилки. Ты на себя посмотри таких как ты явное меньшинство. Адекватных людей понимающих кто такой .авальный явно большинство мне кажется бабушка в подъезда больше для страны сделает как президент. В стране много проблем но кто кто но точно не он их решит. 100%
Меньшинство теперь у пособников путина однако.Ибо дальнейшее развитие событий в России предопределено.Невозможно все время граить Россию и ее Народ.Возмездие прибудет.
ответить
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Курсы валют
Справочник
Система Orphus
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ