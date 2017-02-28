Россиян избавят от шума грузовиков по ночам
Сегодня 18:00
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В России хотят ограничить движение грузовиков ночью и в выходные дни.
Об этом заявил руководитель Федерального дорожного агентства Роман Старовойт. По его словам, сегодня эта мера несвоевременна.
В дальнейшем рано или поздно мы к этому придём — в ночное время и в выходные дни, возможно, надо будет ограничить движение большегрузного транспорта, — цитирует РИА Новости Романа Старовойта.
Отмечается, что ограничения не коснутся доставки продуктов питания и товаров первой необходимости.
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Инвалиды мозга не могут по умному составить график работы уборочной техники, другим наплевать на сон по ночам горожан.
Муниципалы на местах сами совсем разучились думать и разумно организовывать жизнь города?
в Британии делают точно также
пусть "неинвалид мозга" составит график, пожелания\предложения и отправит всё это куда надо, или избирается орагны мест самоуправления
Или неинвалид может только комментарии строчить ?
обязывать их использовать только дневное время для движения...ну ведь только усугубит ситуацию.