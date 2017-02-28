В России хотят ограничить движение грузовиков ночью и в выходные дни.

Об этом заявил руководитель Федерального дорожного агентства Роман Старовойт. По его словам, сегодня эта мера несвоевременна.

В дальнейшем рано или поздно мы к этому придём — в ночное время и в выходные дни, возможно, надо будет ограничить движение большегрузного транспорта, — цитирует РИА Новости Романа Старовойта.

Отмечается, что ограничения не коснутся доставки продуктов питания и товаров первой необходимости.