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Россиян избавят от шума грузовиков по ночам

Сегодня 18:00
362
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
auto.orsk.ru

В России хотят ограничить движение грузовиков ночью и в выходные дни.

Об этом заявил руководитель Федерального дорожного агентства Роман Старовойт. По его словам, сегодня эта мера несвоевременна.

В дальнейшем рано или поздно мы к этому придём — в ночное время и в выходные дни, возможно, надо будет ограничить движение большегрузного транспорта, — цитирует РИА Новости Романа Старовойта.

Отмечается, что ограничения не коснутся доставки продуктов питания и товаров первой необходимости.

Комментарии 5
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Морж
0 3
Лучше избавьте от шума мусоровозов в 6-7 утра. Спать не дают!
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топливник 633
0 0
Ещё один Платон сделают и езди по ночам
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((((
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А до 6 утра с часу ночи до четырех утра гремит под окнами домов уборочная техника, старые трактора и камазы.
Инвалиды мозга не могут по умному составить график работы уборочной техники, другим наплевать на сон по ночам горожан.
Муниципалы на местах сами совсем разучились думать и разумно организовывать жизнь города?
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Артём 9609
0 0
уборочная техника и должна использовать именно это время, когда нет основного потока транспорта
в Британии делают точно также

пусть "неинвалид мозга" составит график, пожелания\предложения и отправит всё это куда надо, или избирается орагны мест самоуправления

Или неинвалид может только комментарии строчить ?
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Артём 9609
0 0
траки не создают никакого шума, а вот заторы, вклад в пробки и просто трудности для движения в городе - очевидно.

обязывать их использовать только дневное время для движения...ну ведь только усугубит ситуацию.
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