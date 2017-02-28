Доноров крови ждут скидки и выгодные предложения от компаний.

Это стало возможным благодаря программе лояльности от Службы крови Федерального медико-биологического агентства. Скидки уже готовы предоставить «Магнит», LG, авиакомпания «ЮТэйр» и другие, пишет «Здоровье.Mail.ru».

Чтобы получить скидку, нужно, во-первых, сдать кровь в учреждении Службы крови, где используют автоматизированную информационную систему трансфузиологии. Там вам выдадут индивидуальный код донации. С его помощью нужно зайти в личный кабинет на сайте «Я донор» или в мобильном приложении и выбрать себе бонус по вкусу, затем активировать его.

Флаер или штрих-код предъявляйте в компании, которая даёт скидку, в распечатанном или электронном виде. Бонусы действительны в течение двух месяцев — как раз столько времени человеку необходимо, чтобы восстановиться после сдачи крови.

В акции может участвовать неограниченное количество компаний, так что советуем донорам воспользоваться предложением и следить за обновлениями на сайте.

Ранее замдиректора Центра крови рассказала ВашГород.ру о пользе донорства и о том, каким больным идёт заготовленная кровь.