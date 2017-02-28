Помимо лагеря «Юбилейный» в Бердске, дети заболели и в «Дельфине».

По данным Следкома, отдыхающие подхватили острый ринофарингит с функциональным расстройством пищеварения. Только в «Юбилейном» заболели 56 ребят, сообщает ведомство. Симптомы возникли два дня назад у детей из разных отрядов, и, по последней информации, в больницу попали 9 отдыхающих.

В Следкоме по Новосибрской области начали проверку по признакам преступления статьи Уголовного кодекса «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Прокурор Бердска проверяет соблюдение санитарных требований в лагерях, пишет «Континент-Сибирь».

Всего в учреждениях отдыхали более 500 детей. Больше половины из них уже забрали родители, оставшихся вывезут сегодня.

Как ранее писал ВашГород.ру, детям, не отдохнувшим положенный срок, предложат дополнительную смену в дни осенних каникул.