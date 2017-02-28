Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
Новосибирск: Карта выходных с 16 по 18 июня

В двух детских лагерях под Новосибирском вспышка ринофарингита: подробности

Сегодня 09:40
460
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Tvoilor.ru

Помимо лагеря «Юбилейный» в Бердске, дети заболели и в «Дельфине».

По данным Следкома, отдыхающие подхватили острый ринофарингит с функциональным расстройством пищеварения. Только в «Юбилейном» заболели 56 ребят, сообщает ведомство. Симптомы возникли два дня назад у детей из разных отрядов, и, по последней информации, в больницу попали 9 отдыхающих.

В Следкоме по Новосибрской области начали проверку по признакам преступления статьи Уголовного кодекса «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Прокурор Бердска проверяет соблюдение санитарных требований в лагерях, пишет «Континент-Сибирь».

Всего в учреждениях отдыхали более 500 детей. Больше половины из них уже забрали родители, оставшихся вывезут сегодня.

Как ранее писал ВашГород.ру, детям, не отдохнувшим положенный срок, предложат дополнительную смену в дни осенних каникул.

Ваш комментарий будет первым.
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Курсы валют
Справочник
Система Orphus
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ